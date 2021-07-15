Vasco parabeniza Paulinho, aniversariante do dia: 'Desejamos muita sorte nas Olimpíadas'

Crédito: Paulinho defenderá as cores da seleção brasileira nos jogos Olímpicos de Tóquio (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Vasco parabenizou o jovem Paulinho, do Bayer Leverkusen (ALE), que completa 21 anos nesta quinta-feira, e desejou sorte ao jogador, que irá defender as cores da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio a partir da próxima semana. Cria da base vascaína, o atleta nunca escondeu o seu amor pelo clube nas redes sociais.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Hoje o nosso cria Paulinho completa mais um ano de vida. Desejamos muita sorte nas Olimpíadas! Feliz aniversário, meu menino! - publicou o Vasco no perfil oficial no Twitter.

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A seleção olímpica entrará em campo nesta quinta no amistoso diante do sub-23 dos Emirados Árabes Unidos, às 16h (horário de Brasília), em Belgrado, na Sérvia. Este será o duelo final antes da estreia nos jogos no próximo dia 22 contra a Alemanha, rival da decisão pelo ouro em 2016, às 8h, no Estádio de Yokohama.

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