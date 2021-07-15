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Vasco parabeniza Paulinho, aniversariante do dia: 'Desejamos muita sorte nas Olimpíadas'

Atleta estará com a seleção olímpica, que entrará em campo nesta quinta no amistoso diante do sub-23 dos Emirados Árabes Unidos, às 16h, em Belgrado, na Sérvia
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LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:12

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:12

Crédito: Paulinho defenderá as cores da seleção brasileira nos jogos Olímpicos de Tóquio (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
O Vasco parabenizou o jovem Paulinho, do Bayer Leverkusen (ALE), que completa 21 anos nesta quinta-feira, e desejou sorte ao jogador, que irá defender as cores da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio a partir da próxima semana. Cria da base vascaína, o atleta nunca escondeu o seu amor pelo clube nas redes sociais.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Hoje o nosso cria Paulinho completa mais um ano de vida. Desejamos muita sorte nas Olimpíadas! Feliz aniversário, meu menino! - publicou o Vasco no perfil oficial no Twitter.
+ Cano já é o segundo! Veja a lista dos maiores artilheiros estrangeiros do Vasco
A seleção olímpica entrará em campo nesta quinta no amistoso diante do sub-23 dos Emirados Árabes Unidos, às 16h (horário de Brasília), em Belgrado, na Sérvia. Este será o duelo final antes da estreia nos jogos no próximo dia 22 contra a Alemanha, rival da decisão pelo ouro em 2016, às 8h, no Estádio de Yokohama.
+ Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais na sua história
A tendência é que o jogador seja titular no ataque da seleção ao lado de Antony, do Ajax e Matheus Cunha, do Hertha Berlim. Considerado como uma das maiores promessas do gigante da Colina dos últimos anos, Paulinho foi vendido para o Bayer Leverkusen em 2018. O valor da transação girou em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época).

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