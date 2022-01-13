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Vasco, Palmeiras e Lusa classificados! Veja os resultados desta quinta na Copa São Paulo

Torneio conhece mais equipes que disputarão a terceira fase; confira o placar das partidas já encerradas na competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 17:36

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 17:36

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem uma quinta-feira agitada, com jogos eliminatórios pela segunda fase da competição. O Palmeiras goleou o Mauá e avançou à terceira etapa. O Vasco, que superou o Joinville, e a Portuguesa, que passou pelo Avaí, também seguem vivos na competição. Confira os resultados da Copinha desta quinta-feira (13):
*Desportivo Brasil 2 x 0 Ceará (em Porto Feliz) - saiba mais
São Bernardo 0 x 2 Iape* (em Jundiaí)
ABC 1 x 2 Retrô* (em Jaguariúna)
Londrina 0 x 1 São Caetano* (em São Bernardo)
*Vasco 4 x 0 Joinville (Santana de Parnaíba) - saiba mais
Avaí 1 x 2 Portuguesa* (Guarulhos) - saiba mais
*Atlético-GO 2 x 1 Água Santa (em Diadema)
*Palmeiras 4 x 0 Mauá (em Diadema) - saiba mais
*Canaã 2 x 1 Real Brasília (no estádio Comendador Souza)
Coritiba 1 x 3 Juventus* (na Rua Javari) - saiba maisIbrachina 1 (4) x (5) 1 Oeste* (Ibrachina Arena)
*Classificados para a terceira fase da Copinha
Crédito: JogadoresdaPortuguesacomemoramclassificaçãoàterceirafase(FOTO:DorivalRosa/Portuguesa

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