Vasco, Palmeiras e Lusa classificados! Veja os resultados desta quinta na Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem uma quinta-feira agitada, com jogos eliminatórios pela segunda fase da competição. O Palmeiras goleou o Mauá e avançou à terceira etapa. O Vasco, que superou o Joinville, e a Portuguesa, que passou pelo Avaí, também seguem vivos na competição. Confira os resultados da Copinha desta quinta-feira (13):