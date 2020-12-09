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Vasco paga salário de outubro aos funcionários e pretende quitar dívida com os atletas na próxima semana

Gigante da Colina quitou o salário de outubro dos funcionários nesta quarta. Contudo, o departamento de futebol ainda não recebeu e permanece com a folha em atraso...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 15:40

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:40

Crédito: Felippe Rocha/Lance!
O Vasco pagou o salário do mês de outubro aos funcionários do clube nesta quarta. A quitação, contudo, não chegou aos jogadores. A informação foi inicialmente divulgada pela "Band", e confirmada pelo LANCE!. + Confira a classificação do Campeonato Brasileiro O clube pretende fazer o pagamento do salário de outubro aos jogadores na próxima semana, assim como o contrato de imagem e a parcela do acordo de repactuação de dívida acordada em março.
Pelo acordo vigente, a folha referente ao mês de novembro só vencerá no próximo dia 20 de dezembro.
Cabe salientar que a primeira parcela do 13º salário com vencimento no último dia 30 de outubro ainda não foi paga aos jogadores e aos colaboradores do clube.

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