Vasco paga salário de outubro aos funcionários e pretende quitar dívida com os atletas na próxima semana

O Vasco pagou o salário do mês de outubro aos funcionários do clube nesta quarta. A quitação, contudo, não chegou aos jogadores. A informação foi inicialmente divulgada pela "Band", e confirmada pelo LANCE!. + Confira a classificação do Campeonato Brasileiro O clube pretende fazer o pagamento do salário de outubro aos jogadores na próxima semana, assim como o contrato de imagem e a parcela do acordo de repactuação de dívida acordada em março.