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futebol

Vasco negocia patrocínio com loja de produtos de tecnologia

Iplace já patrocina outros clubes. Ainda não há definição do espaço que seria ocupado pela logomarca da empresa...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:29

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:29

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, o Vasco busca novas receitas e uma delas é a possibilidade de patrocínio da Iplace. Ainda não há definição de espaço e valores, mas a negociação já está em curso, conforme revelado inicialmente pelo Diário do Rio.
Atualmente, o Banco BMG é o patrocinador principal do clube e outras marcas estampam o uniforme cruz-maltino. A Iplace é uma loja que vende produtos de tecnologia que já estampa marcas em outros clubes.
O Vasco vem negociando com outras empresas, mas as tratativas seguem diferentes possibilidades e dificuldades. O LANCE! havia revelado a negociação com a Eficaz Engenharia, que ainda não prosperou, no entanto.
Dentro de campo, o time de São Januário segue se preparando para o início do Campeonato Brasileiro. O duelo será no dia 9 de julho, contra o Palmeiras.

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