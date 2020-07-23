Vasco negocia patrocínio com loja de produtos de tecnologia

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, o Vasco busca novas receitas e uma delas é a possibilidade de patrocínio da Iplace. Ainda não há definição de espaço e valores, mas a negociação já está em curso, conforme revelado inicialmente pelo Diário do Rio.

Atualmente, o Banco BMG é o patrocinador principal do clube e outras marcas estampam o uniforme cruz-maltino. A Iplace é uma loja que vende produtos de tecnologia que já estampa marcas em outros clubes.

O Vasco vem negociando com outras empresas, mas as tratativas seguem diferentes possibilidades e dificuldades. O LANCE! havia revelado a negociação com a Eficaz Engenharia, que ainda não prosperou, no entanto.