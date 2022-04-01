Vasco negocia com o Internacional o empréstimo do atacante Palacios

Mais um atacante a caminho do Vasco. Desta vez, Carlos Palacios, do Internacional, deverá defender o Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação ainda não está concluída, mas há interesse tanto dos clubes quanto do jogador, o que pode facilitar o acordo. A informação foi publicada primeiramente pelo "Papo na Colina".A tendência é de que o chileno de 21 anos seja emprestado pelo Colorado. Ele tem contrato com o clube gaúcho até 2025, mas não está nos planos atuais da equipe. O último jogo do atacante foi em fevereiro.