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futebol

Vasco negocia com o Internacional o empréstimo do atacante Palacios

Chileno é mais uma opção para o setor ofensivo do Cruz-Maltino visando a Série B...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 14:53
Mais um atacante a caminho do Vasco. Desta vez, Carlos Palacios, do Internacional, deverá defender o Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação ainda não está concluída, mas há interesse tanto dos clubes quanto do jogador, o que pode facilitar o acordo. A informação foi publicada primeiramente pelo "Papo na Colina".A tendência é de que o chileno de 21 anos seja emprestado pelo Colorado. Ele tem contrato com o clube gaúcho até 2025, mas não está nos planos atuais da equipe. O último jogo do atacante foi em fevereiro.
Revelado pelo Unión Española (CHI), Palacios foi emprestado em 2021 ao Internacional e, posteriormente, adquirido pelo clube de Porto Alegre (RS). Caso confirmado, será mais um jogador do setor ofensivo reforçando o Vasco neste momento da temporada. Lucas Oliveira, Zé Vitor e Erick foram os outros.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além dos citados, o Vasco acertou com o lateral-direito Gabriel Dias e busca dois zagueiros para reforçar o setor. Cangá deixou o clube e Ulisses está lesionado.
Crédito: CarlosPalacioséconsideradoumtalentojovemdoInternacional,maspodeirparaoVasco(Foto:RicardoDuarte

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