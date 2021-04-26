Vasco marca reapresentação do elenco para esta terça-feira

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco reinicia nesta terça-feira os treinamentos visando à sequência na temporada. A reapresentação vai marcar o reencontro de todo o elenco: parte ganhou folga de dois dias após a vitória sobre o Resende, no último sábado, e outra parte descansa há uma semana - após não ter tido folga entre uma temporada e outra.Confira a nota publicada no site oficial do clube:

"O Vasco da Gama reinicia sua preparação para o Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil na tarde desta terça-feira (27/04), no CT do Almirante, na Cidade de Deus. Após o triunfo sobre o Resende, no último final de semana, os jogadores receberam dois dias de descanso, algo que será raro após a retomada da participação cruzmaltina nas competições nacionais.

Seguindo o planejamento traçado pelo Departamento de Futebol, Comissão Técnica e o Departamento de Saúde e Performance, o treinador Marcelo Cabo terá todo o grupo à disposição na reapresentação, inclusive os nove atletas que ganharam recesso no início da semana passada: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Matías Galarza, Juninho, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca