Vasco marca a reapresentação do elenco do Vasco para quarta-feira

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O planejamento do Vasco para a Taça Rio ainda não está definido. Isso ocorrerá, de acordo com o técnico Marcelo Cabo, na reapresentação do elenco. E o Cruz-Maltino divulgou no site oficial que a retomada dos trabalhos ocorrerá nesta quarta-feira. Confira a nota."O Vasco da Gama informa que a reapresentação do elenco profissional está marcada para a próxima quarta-feira (21/04), no CT do Almirante, na Cidade de Deus. Os atletas terão folga hoje (19) e amanhã (20).

Vale ressaltar que o último descanso do grupo havia sido no Domingo de Páscoa, véspera da viagem para Tombos (MG), onde disputou a segunda fase da Copa do Brasil.

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Além disso, por ter sido informado que o Clássico dos Milhões aconteceria na quarta (14), o grupo retornou de Minas logo após o jogo contra o Tombense e não teve folga nos dias que antecederam a partida no Maracanã, modificada posteriormente para quinta (15).