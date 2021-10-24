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Vasco lança seu novo primeiro uniforme; estreia será diante do Náutico pela Série B do Brasileirão

O clube procurou evidenciar a Cruz de Malta em sua construção. Há detalhes presentes nas mangas marcadas em embossing com grafismo, ilustrados com as bandeiras náuticas...
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Publicado em 

24 out 2021 às 12:16

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 12:16

Crédito: Vasco lança seu novo primeiro uniforme para a temporada 2021/22 (Divulgação/Vasco
O Vasco lançou, na manhã deste domingo, seu novo uniforme home para a temporada 2021/22. Em parceria com a Kappa, o lançamento da camisa cruz-maltina segue a linha da coleção inspirada no tema das bandeiras náuticas. A estreia será diante do Náutico, neste domingo, às 16h, nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.Para este uniforme, o clube procurou evidenciar a Cruz de Malta em sua construção. Com uma perspectiva/apresentação mais limpa e detalhes nas cores preta e cinza para contrastar a faixa tão particular na camisa.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além disso, há detalhes presentes nas mangas marcadas em embossing com grafismo, ilustrados com as bandeiras náuticas em contorno, estampando o monograma CRVG. Na nuca, é possível observar o escudo monocromático em silicone preto, o mesmo situado na estátua do Almirante.
A camisa traz um números com traços em verniz que caracterizam a luz e as letras que contém marcas d’água em sua formação. Ela traz um aspecto mais “clean” em sua formação, porém com uma proposta vistosa, atrativa e marcante. em entrevista ao site oficial do clube, o Gerente de criação e designer do Vasco, Marcelo Azalim falou sobre a ideia do novo uniforme do Cruz-Maltino.
+ Nos Aflitos, Vasco visita o Náutico, busca dar sequência à arrancada e encostar no G4 da Série B
- A nossa ideia neste novo uniforme foi não se apegar a tantos detalhes nas mangas e nas golas, para assim contrastar a imponente faixa da cruz de malta com característica evidente e simples - afirmou Azalim.
Por fim, vale destacar que o uniforme conta com a tecnologia Hidroway fabric, que representa um tecido tecnológico de alta performance com absorção de umidade e secagem rápida, assim como procura proporcionar melhor conforto e caimento.
Ele também apresenta as marcas KOMBAT E KOMBAT PRO SYSTEM®️ em termotransfer, identificando a autenticidade do produto Kappa Gara, desenvolvidos para alinhar as especificidades dos atletas profissionais aliados ao design italiano.
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Ele estará disponível para venda a partir da próxima quinta-feira (28), na Vasco Store, e em todas as unidades das Lojas Gigante da Colina.

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