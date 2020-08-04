Vasco lança oficialmente os primeiros uniformes do retorno da Kappa

Crédito: Vasco e Kappa refazem parceria que ficou no imaginário da torcida cruz-maltina (Imagem: Divulgação/Vasco

O Vasco lançou, na noite desta segunda-feira, a linha de uniformes válida para o Campeonato Brasileiro e para o primeiro semestre do ano que vem. É a primeira coleção da Kappa no retorno ao clube de São Januário após 20 anos.A apresentação à torcida foi durante uma transmissão ao vivo do evento no gramado de São Januário. Jogadores como Talles Magno, Fernando Miguel, Andrey e Leandro Castan participaram. Da comissão técnica, o técnico Ramon Menezes, o preparador de goleiros Carlos Germano e o coordenador-técnico, Antonio Lopes, também estiveram presentes.

Os três últimos estiveram no período anterior da Kappa no clube. Até o momento, o Vasco vinha utilizando uniformes da Diadora, mas a parceria com a nova fornecedora já estava certa, esperando somente o fim do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro para o lançamento da coleção. A fornecedora vestiu o clube entre 1997 e 2000, período áureo do clube.