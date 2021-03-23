Vasco lança novo terceiro uniforme, com homenagem ao remo do clube

Crédito: Divulgação/Vasco da Gama

Poucas horas depois do vazamento do novo terceiro uniforme, o Vasco lançou oficialmente o produto. A homenagem da vez é ao remo, esporte fundador do clube. Confira a nota publicada junto às imagens no site do clube:"Parafraseando a música de Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho, o Vasco da Gama resgata memórias e lança o seu terceiro uniforme chamado “Timoneiro”. A inspiração da camisa origina-se através da história da primeira guarnição da baleeira Vascaína em 1900.

A camisa “Timoneiro” tem em sua essência exaltar as raízes do Remo, que deram sempre muitas glórias ao clube. Foi assim que surgiu a ideia da releitura do uniforme que o “patrão” usava em suas competições ao comandar a sua equipe. A faixa a tiracolo para a direita do ombro define a importância e bravura que o timoneiro tem ao governar, tripular e motivar os seus navegadores. Reza a lenda que o único vascaíno habilitado a utilizar o uniforme com a faixa invertida seria o Timoneiro. Por estar sentado em posição oposta aos remadores, ele estaria com a faixa em harmonia com os demais.

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É neste intuito que o papel do goleiro, figura fundamental para liderar e defender a equipe, sintetiza o símbolo do comandante da embarcação: aquele que motiva e aguerria os jogadores a navegarem em águas tranquilas. Para compor o restante da caravela, os atletas de linha utilizarão a linda camisa negra que remete aos membros da guarnição vitoriosa naquele ano.

O desenho da terceira camisa, criada pelas mãos do designer do clube Marcelo Azalim e confeccionada pela Kappa, tem como característica o escudo monocromático, uma aplicação da Cruz de Cristo na nuca e tecido tecnológico de alto relevo com a técnica embossing representando as velas.