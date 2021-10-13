Vasco inicia venda dos 7.700 ingressos para o jogo contra o Coritiba, pela 30ª rodada da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco iniciou, nesta quarta-feira, às 12h, a venda dos ingressos para partida diante do líder Coritiba, que será realizada no próximo sábado, às 16h30, em São Januário. Com isso, foram colocados à disposição da torcida 7,700 ingressos, que serão comercializados no site do programa Sócio Gigante. Vale destacar que as vendas ficarão disponíveis até às 12h30 do dia do jogo.

Para o jogo, o valor dos ingressos variam de acordo com a categoria do plano de sócio. O valor mais barato para associados é de R$ 12 (arquibancada) e o mais caro é R$ 50 (social). Cabe salientar que o valor integral dos bilhetes é de R$ 40 (arquibancada) e R$ 100 (social).

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Como existem alguns pontos do estádio e da sede que seguem em manutenção estrutural, a venda não será de 11 mil ingressos, conforme planejado anteriormente. Dessa forma, o clube optou por colocar à disposição 7.700 bilhetes para a torcida cruz-maltina.

O Vasco aumentou o número de pontos de troca e informou que o horário de abertura da venda dos ingressos, pontos de retirada e protocolos de saúde devem ser respeitados pelos torcedores. O clube conquistou o direito de adotar o regime híbrido de acesso ao estádio.

- Os torcedores que estiverem em dia com o esquema de vacinação, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19 - informou o Vasco em seu site oficial. Confira aqui os laboratórios credenciados para a partida.PLANOS E VALORES POR SETOR

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA POR PLANO E RATING:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 13/10 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 13/10 às 13hColina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 13/10 às 14hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 13/10 às 15hColina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 13/10 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 13/10 às 17hCamisas Negras – 1 Estrela – 13/10 às 18hPúblico Geral – 13/10 às 19h

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Será necessária a retirada de ingresso físico e pulseira específica para a partida em pontos de troca, por determinação da Polícia Militar, para que o torcedor vascaíno tenha acesso à São Januário.

PONTOS DE RETIRADA E HORÁRIOS

Quinta-feira, 14/10:Bilheteria Mega Loja – 15h às 21hBilheteria 5 – 15h às 21hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 15h às 21h

Sexta-feira, 15/10:Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17hSede Naútica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Icaraí – 14h às 21hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Méier – 14h às 21hGigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Rocinha – 14h às 21hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21hGigante da Colina Park Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Top Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h

Sábado, 16/10 – Dia do jogo:Bilheteria Mega Loja – 8h às 13h30Bilheteria 5 – 8h às 13h30Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Icaraí – 10h às 17hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Méier – 10h às 17hGigante da Colina Copacabana – 10h às 17hGigante da Colina Via Parque Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Rocinha – 10h às 17hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 10h às 17hGigante da Colina Park Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Top Shopping – 10h às 17hGigante da Colina Boulevard – 10h às 17hGigante da Colina Norte Shopping – 10h às 17hGigante da Colina São Gonçalo – 10h às 17hGigante da Colina Aerotown – 10h às 17hGigante da Colina Grande Rio Shopping –10h às 17hGigante da Colina Shopping Caxias – 10h às 17h

SOBRE A RETIRADA DO INGRESSO E PULSEIRA DE ACESSO AO ESTÁDIO

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

• Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;• Documento oficial com foto;• Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);• Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso e pulseira (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores deverão realizar upload do comprovante de vacinação, exceto menores de 12 anos, no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco

Considera-se ciclo vacinal completo:

– Maiores de 60 anos com dose de reforço (3ª dose) realizadas até o dia 02 de outubro;– 12 a 59 anos com a segunda dose (ou dose única) realizadas até o dia 02 de outubro;– Menores de 12 não precisa comprovar vacina, porém deverão realizar teste AG negativo.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada. Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros. No momento da retirada do ingresso uma pulseira será colocada no punho do torcedor e não poderá ser retirada até o fim da partida em questão.

RETIRADA DE GRATUIDADES POR LEI

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.

A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 14/10 e 15/10, na bilheteria 11 de São Januário, de 10h às 17h.

ACESSO AO ESTÁDIO

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.