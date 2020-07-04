Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco inicia venda de ingressos para torcedores jogarem no CT do clube

Evento no dia 22 de agosto será nos moldes do 'Jogue na Colina' e contará com presença de ídolos do clube. Preços dos ingressos para jogo-treino variam entre R$ 900 e R$ 1,7 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 18:32

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:32

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Os torcedores do Vasco poderão entrar em campo no CT que vem sendo construído pelo clube. Neste sábado, o Cruz-Maltino anunciou como uma das comemorações pelos 122 anos de sua fundação será a realização de um evento no Nosso CT.
Com formato semelhante ao "Jogue na Colina", o evento permitirá que sócios e demais torcedores disputem um jogo-treino no gramado do CT cruz-maltino. De acordo com o site oficial do Vasco, cada equipe contará com 11 torcedores que irão escolher tanto o horário quanto a posição na qual querem jogar.
A iniciativa tinha sido adiantada pelo mandatário do Vasco, Alexandre Campello, em um pronunciamento na VascoTV no qual detalhou como estavam as obras do local. Além do jogo-treino, o Cruz-Maltino promoverá a realização de um Jogo-Treino Premium. Nesta categoria, cada time contará com o reforço de um ídolo.
Os associados do Cruz-Maltino têm descontos em ambas as categorias. Os valores do Jogo-Treino Comum variam entre R$ 900 e R$ 1,2 mil.
Para o Jogo-Treino Premium, por sua vez, os ingressos variam entre R$ 1,4 mil e R$ 1,7 mil. O Vasco anuncia que as vagas são limitadas.
Quem participar ganhará uma gym bag contendo uma camisa oficial e exclusiva do Nosso CT, um calção preto, uma meia preta ou branca, máscara de proteção e um tubo de álcool gel. Os demais detalhes estão aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados