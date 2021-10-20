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futebol

Vasco inicia ciclo de palestras socioeducativas para atletas da base

Na primeira apresentação, o Dr Marco Dionísio, médico urologista, falou sobre DST´s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), para atletas das equipes Sub-15 e Sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:07

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:07

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco iniciou um ciclo de palestras socioeducativas para os atletas das categorias de base. Na primeira apresentação, o Dr Marco Dionísio, médico urologista, falou sobre DST´s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), para os jovens jogadores das equipes Sub-15 e Sub-17.De acordo com o clube, o ciclo de palestras será frequente para os atletas das categorias de base e envolverá diversos temas importantes para a sociedade e na formação dos atletas. Com isso, o evento foi aberto pelo Gerente Geral da Base, Rodrigo Dias. O profissional falou ao site oficial do clube a importância da educação na formação dos Meninos da Colina.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- É fundamental a gente contribuir para a formação dos nossos atletas. Quanto melhor for o cidadão, o ser humano, melhor vai ser o atleta. E sabemos que a gente contribui para a formação do atleta como um todo. Nem todos vão chegar na equipe principal do Vasco e temos uma responsabilidade muito grande em contribuir com a formação deles, seja na área social ou educativa - disse Rodrigo, e completou:
- São diversos âmbitos que o ser humano precisa para sua formação. Aqui no Vasco nós pensamos para além do futebol. Tudo que for importante para a formação deles, nós vamos dar essas informações complementares, ações de palestras, para contribuir com conhecimento, para que eles sejam educados em todas as áreas que envolvem o dia a dia – explicou o profissional.
+ Mudanças de Diniz vão além do estilo de jogo e fazem o Vasco ser mais competitivo e sonhar com o acesso
Outros profissionais também conversaram com os jogadores. Entre eles, o Coordenador Médico da Base, Cláudio Henrique Ribeiro, que apresentou o Dr Marco Dionísio, que falou sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis e métodos de prevenção e tratamento. Durante a apresentação, outros departamentos estiveram presentes: Assistência Social, Administrativo, Psicologia, Nutrição, Científico e Relações Públicas.

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