Vasco homenageia os 41 anos do retorno de Dinamite e relembra os cinco gols contra o Corinthians

Crédito: Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco com 708 gols (Reprodução

O dia 4 de maio ficou eternizado no coração do torcedor vascaíno. Há exatos 41 anos, Roberto Dinamite voltava de uma curta passagem pelo Barcelona, e dava sequência à sua carreira com a camisa do Gigante da Colina. E o retorno foi marcado por uma atuação espetacular, ao balançar as redes cinco vezes na goleada por 5 a 2 sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro 1980.

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Por meio de sua conta no Twitter, o Cruz-Maltino prestou uma homenagem e relembrou a data marcante. De acordo com a postagem, o dia 4 de maio de 1980 tornou-se inesquecível por ser "A volta do #MaiorDeTodos". Vale lembrar que o artilheiro completou 67 anos no último dia 13 de abril.

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Ao longo da carreira, Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, se tornou o maior ídolo do Gigante da Colina com números impressionantes, títulos e muita identificação. O eterno camisa 10 artilheiro marcou 708 gols com a camisa do Vasco entre os anos de 1971 e 1989.

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Roberto participou de impressionantes 1.110 jogos, entrando para a história do clube de São Januário. Dessa forma, ele teve uma média de 0,64 gols por partida. Apenas Dinamite, Pelé (Santos) e Rogério Ceni (São Paulo) ultrapassaram a marca de mais de mil partidas por um clube brasileiro.