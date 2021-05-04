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Vasco homenageia os 41 anos do retorno de Dinamite e relembra os cinco gols contra o Corinthians

No dia 4 de maio de 1980, o ex-atacante voltava a vestir a camisa do Gigante da Colina após curta passagem pelo Barcelona. Na reestreia, Dinamite marcou os cinco gols da vitória...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 16:11
Crédito: Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco com 708 gols (Reprodução
O dia 4 de maio ficou eternizado no coração do torcedor vascaíno. Há exatos 41 anos, Roberto Dinamite voltava de uma curta passagem pelo Barcelona, e dava sequência à sua carreira com a camisa do Gigante da Colina. E o retorno foi marcado por uma atuação espetacular, ao balançar as redes cinco vezes na goleada por 5 a 2 sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro 1980.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Por meio de sua conta no Twitter, o Cruz-Maltino prestou uma homenagem e relembrou a data marcante. De acordo com a postagem, o dia 4 de maio de 1980 tornou-se inesquecível por ser "A volta do #MaiorDeTodos". Vale lembrar que o artilheiro completou 67 anos no último dia 13 de abril.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
Ao longo da carreira, Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, se tornou o maior ídolo do Gigante da Colina com números impressionantes, títulos e muita identificação. O eterno camisa 10 artilheiro marcou 708 gols com a camisa do Vasco entre os anos de 1971 e 1989.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Roberto participou de impressionantes 1.110 jogos, entrando para a história do clube de São Januário. Dessa forma, ele teve uma média de 0,64 gols por partida. Apenas Dinamite, Pelé (Santos) e Rogério Ceni (São Paulo) ultrapassaram a marca de mais de mil partidas por um clube brasileiro.
Além disso, o ex-atacante é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols, do Carioca com 279 e de São Januário com 184. Cabe salientar que dos 22 anos em que atuou como profissional, 21 foram com a camisa do Vasco da Gama.

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