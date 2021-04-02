Vasco homenageia o dia mundial da conscientização do autismo e destaca a inclusão e o respeito às diferenças

Ao longo de sua história, o Vasco foi um clube que lutou pelas causas sociais e demonstrou apoio a diversos movimentos. Nesta sexta, não foi diferente, o clube carioca publicou, em sua rede social, uma homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo. Na imagem, a Cruz de Malta foi formada por um quebra-cabeça colorido, que representa a busca por mais inclusão e solidariedade.
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Em sua postagem, o Gigante da Colina destacou a importância de se estudar sobre o autismo para compreender as necessidades das pessoas que possuem este transtorno. Além disso, o clube ressaltou que os indivíduos devem acolher a diversidade e a riqueza das diferenças
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- Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A melhor maneira de entender mais sobre o Transtorno do Espectro Autista é estudar sobre o assunto, para acolher a diversidade e a riqueza das diferenças cada vez mais! - disse o Vasco na postagem em sua rede social.