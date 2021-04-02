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Vasco homenageia o dia mundial da conscientização do autismo e destaca a inclusão e o respeito às diferenças

Na imagem, a Cruz de Malta foi formada por um quebra-cabeça colorido, que representa a busca por mais inclusão e solidariedade com as pessoas portadoras de autismo no mundo...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 16:04
Crédito: Vasco cita a importância da inclusão e do respeito às diferenças na conscientização do autismo (Divulgação/Vasco
Ao longo de sua história, o Vasco foi um clube que lutou pelas causas sociais e demonstrou apoio a diversos movimentos. Nesta sexta, não foi diferente, o clube carioca publicou, em sua rede social, uma homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo. Na imagem, a Cruz de Malta foi formada por um quebra-cabeça colorido, que representa a busca por mais inclusão e solidariedade.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Em sua postagem, o Gigante da Colina destacou a importância de se estudar sobre o autismo para compreender as necessidades das pessoas que possuem este transtorno. Além disso, o clube ressaltou que os indivíduos devem acolher a diversidade e a riqueza das diferenças
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A melhor maneira de entender mais sobre o Transtorno do Espectro Autista é estudar sobre o assunto, para acolher a diversidade e a riqueza das diferenças cada vez mais! - disse o Vasco na postagem em sua rede social.

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