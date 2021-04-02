Vasco homenageia o dia mundial da conscientização do autismo e destaca a inclusão e o respeito às diferenças

Crédito: Vasco cita a importância da inclusão e do respeito às diferenças na conscientização do autismo (Divulgação/Vasco

Ao longo de sua história, o Vasco foi um clube que lutou pelas causas sociais e demonstrou apoio a diversos movimentos. Nesta sexta, não foi diferente, o clube carioca publicou, em sua rede social, uma homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo. Na imagem, a Cruz de Malta foi formada por um quebra-cabeça colorido, que representa a busca por mais inclusão e solidariedade.

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Em sua postagem, o Gigante da Colina destacou a importância de se estudar sobre o autismo para compreender as necessidades das pessoas que possuem este transtorno. Além disso, o clube ressaltou que os indivíduos devem acolher a diversidade e a riqueza das diferenças

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