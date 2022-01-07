Vasco finaliza preparação para o duelo com o Rio Claro na Copa são Paulo; Igor Guerra revela expectativa

O Vasco volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Rio Claro, às 14h, deste sábado. Com isso, os Meninos da Colina finalizaram a preparação para a segunda rodada do Grupo 24 em um campo sintético, mesmo tipo de grama do Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. O técnico Igor Guerra elogiou a intensidade do treinamento e revelo a expectativa para mais um jogo. - Tivemos um primeiro jogo com mais aspectos positivos do que negativos. Já conversamos sobre os ajustes que precisamos fazer para que a gente evolua e cresça cada vez mais na competição. O treino preparatório para o jogo contra o Rio Claro foi muito bom. Os garotos entenderam bem a estratégia, parte estrutural e a expectativa é de um jogo mais intenso de nossa parte - analisou, e emendou: