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Vasco finaliza preparação para o duelo com o Rio Claro na Copa são Paulo; Igor Guerra revela expectativa

Comandante elogiou a intensidade do treinamento e disse que os Meninos da Colina assimilaram bem o que foi proposto. Time pode garantir a classificação antecipada...
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Publicado em 

07 jan 2022 às 17:22

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:22

O Vasco volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Rio Claro, às 14h, deste sábado. Com isso, os Meninos da Colina finalizaram a preparação para a segunda rodada do Grupo 24 em um campo sintético, mesmo tipo de grama do Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. O técnico Igor Guerra elogiou a intensidade do treinamento e revelo a expectativa para mais um jogo. - Tivemos um primeiro jogo com mais aspectos positivos do que negativos. Já conversamos sobre os ajustes que precisamos fazer para que a gente evolua e cresça cada vez mais na competição. O treino preparatório para o jogo contra o Rio Claro foi muito bom. Os garotos entenderam bem a estratégia, parte estrutural e a expectativa é de um jogo mais intenso de nossa parte - analisou, e emendou:
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
- Que os garotos estejam mais agressivos buscando o gol a todo momento, sem tanta oscilação como foi no primeiro jogo e esperamos sair com a vitória e garantir a classificação antecipada – disse o treinador Igor Guerra em entrevista ao site oficial do clube carioca.
+ As virtudes e as deficiências: como joga o lateral-direito Weverton, provável reforço do Vasco
Na liderança do Grupo 24, o Cruz-Maltino tem três pontos ao lado dos donos da casa SKA Brasil, mas ganha vantagem no saldo de gols. Os anfitriões também entram em campo neste sábado contra o Lagarto, de Sergipe. Em caso de triunfo, os cariocas podem garantir a classificação antecipada para a segunda fase da competição.
Crédito: IgorGuerraobservaotreinamentodoVascoaoladodoauxiliarMatheusAbreu(Foto:MatheusBabo/Vasco

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