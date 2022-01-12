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futebol

Vasco faz treino tático e conta com Bruno Nazário, ainda não oficializado

Meia-atacante ainda será regularizado, mas já participou da atividade na tarde desta quarta-feira. Nene ainda cumpre protocolo pós-Covid-19
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 17:51

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:51

O Vasco ainda tem jogadores a contratar, mas vai ganhando forma. Na tarde desta quarta-feira, o técnico Zé Ricardo comandou um treino tático no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio. E foi possível observar novidades, apesar dos desfalques.Durante o período que a imprensa teve acesso, para além dos trabalhos físicos e técnicos, foi possível ver um desenho com linha de quatro defensiva. As equipes se enfrentaram com um jogador a menos e em meio campo. O treinador pediu, por exemplo, aproximação de um meia ao centroavante.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
Nene, que ainda cumpre protocolo pós-Covid-19, não participou, assim como outros atletas que estão mais atrás na preparação física. Bruno Gomes, que negocia para deixar o clube, foi outra ausência. Já Bruno Nazário participou, mesmo ainda sem ter sido anunciado oficialmente.
Como uma equipe atacava e a outra defendia, só a segunda tinha goleiro, que se alternava. Os times foram - até o que foi possível ser visto:
Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Vitinho, Juninho e Bruno Nazário; Isaque (que marcou um golaço por cobertura) e Raniel.
Paulinho, Léo Matos, Roger e Riquelme; Gabriel Pec, Galarza, Caio Dantas e Laranjeira; MT.
Crédito: ElencodoVascoparticipoudetreinotáticonoCTMoacyrBarbosa,natardedestaquarta-feira(FelippeRocha/Lance!

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