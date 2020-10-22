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futebol

Vasco faz pagamentos e diminui dívida com funcionários e jogadores

Nestas quarta e quinta-feira, o Cruz-Maltino quitou uma parcela do acordo, uma de direitos de imagem e uma de salários aos colaboradores do clube. Confira a dívida atual...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 16:56

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:56

Crédito: Em má fase dentro de campo, Vasco tenta se organizar fora dele com as finanças (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco diminuiu, nos últimos dois dias, o atraso salarial junto aos jogadores e demais funcionários. Na última quarta-feira foram pagos um mês de salários aos atletas e um aos outros colaboradores do clube. Nesta quinta, um mês de direitos de imagem (recebidos por parte do elenco) e do acordo de parcelamento da dívida foram quitados.Deste modo, os funcionários têm dois meses a receber. Já os jogadores têm a receber um mês de salário, um de direitos de imagem e também um do acordo.
Os pagamentos efetuados nesta quinta são relativos a agosto. O acordo em questão foi firmado no último mês de março, diminuindo e diluindo o montante devido.

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