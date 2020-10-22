Vasco faz pagamentos e diminui dívida com funcionários e jogadores

O Vasco diminuiu, nos últimos dois dias, o atraso salarial junto aos jogadores e demais funcionários. Na última quarta-feira foram pagos um mês de salários aos atletas e um aos outros colaboradores do clube. Nesta quinta, um mês de direitos de imagem (recebidos por parte do elenco) e do acordo de parcelamento da dívida foram quitados.Deste modo, os funcionários têm dois meses a receber. Já os jogadores têm a receber um mês de salário, um de direitos de imagem e também um do acordo.