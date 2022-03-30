Vasco estreia dia 8/4: confira a tabela detalhada dos seis primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro

A CBF destrinchou as seis primeiras rodadas da edição deste ano da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição começará na sexta-feira da semana que vem, com três jogos. E Vasco, Cruzeiro e Bahia, três das equipes mais tradicionais que buscarão o acesso de volta à elite nacional estarão em campo.Confira:

1ª rodada:Brusque x Guarani, 8/4, 19h, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)Vasco x Vila Nova, 8/4, 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Bahia x Cruzeiro, 8/4, 21h30, na Fonte Nova, em Salvador (BA)Chapecoense x Ituano, 9/4, 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC)Ponte Preta x Grêmio, 9/4, 16h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Sport x Sampaio Corrêa, 9/4, 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE)Tombense x Operário, 9/4, 21h, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)Londrina x Náutico, 10/4, 11h, no Estádio do Café, em Londrina (PR)Novorizontino x CRB, 4/5, no Jorge de Biase, em Novo Horizonte (SP)CSA x Criciúma, 4/5, no Rei Pelé, em Maceió (AL)

2ª rodada:Cruzeiro x Brusque, 12/4, 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Vila Nova x Novorizontino, 12/4, 19h, no Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO)Operário x Ponte Preta, 12/4, 21h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Criciúma x Londrina, 14/4, 20h, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)Grêmio x Chapecoense, 15/4, 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Náutico x Bahia, 15/4, 21h30, nos Aflitos, no Recife (PE)Ituano x CSA, 16/4, 16h, no Novelli Júnior, em Itu (SP)Sampaio Corrêa x Tombense, 16/4, 16h30, no Castelão, em São Luís (MA)Guarani x Sport, 16/4, 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

3ª rodada:Londrina x Novorizontino, 21/4, 21h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR)CSA x Bahia, 22/4, 19h, no Rei Pelé, em Maceió (AL)Chapecoense x Vasco, 22/4, 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC)Criciúma x Sport, 23/4, 11h, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)Ponte Preta x CRB, 23/4, 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Náutico x Operário, 23/4, 16h30, nos Aflitos, no Recife (PE)Sampaio Corrêa x Brusque, 23/4, 18h30, no Castelão, em São Luís (MA)Ituano x Vila Nova, 23/4, 19h, no Novelli Junior, em Itu (SP)Tombense x Cruzeiro, 23/4, 19h, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)Grêmio x Guarani, 24/4, 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

4ª rodada:CRB x Náutico, 26/4, 19h, no Rei Pelé, em Maceió (AL)Sport x Ituano, 26/4, 19h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE)Brusque x CSA, 26/4, 20h30, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)Vila Nova x Tombense, 26/4, 20h30, no Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO)Bahia x Sampaio Corrêa, 26/4, 21h30, na Fonte Nova, em Salvador (BA)Cruzeiro x Londrina, 26/4, 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Novorizontino x Chapecoense, 27/4, 19h, no Jorge de Biase, em Novo Horizonte (SP)Operário x Grêmio, 27/4, 19h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)Guarani x Criciúma, 27/4, 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Vasco x Ponte Preta, 27/4, 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

5ª rodada:Londrina x Vila Nova, 29/4, 19h, no Estádio do Café, em Londrina (PR)Ituano x Bahia, 29/4, 21h30, no Novelli Júnior, em Itu (SP)CSA x Sport, 30/4, 16h, no Rei Pelé, em Maceió (AL)Grêmio x CRB, 30/4, 16h30, na Arena do GrêmioSampaio Corrêa x Operário, 30/4, 16h30, no Castelão, em São Luís (MA)Náutico x Guarani, 30/4, 18h30, nos Aflitos, em Recife (PE)Tombense x Vasco, 30/4, 19h, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)Chapecoense x Cruzeiro, 30/4, 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC)Ponte Preta x Brusque, 30/4, 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Criciúma x Novorizontino, 1/4, 11h, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

6ª rodada:Bahia x Londrina, 3/5, 19h, na Fonte Nova, em Salvador (BA)Vila Nova x Náutico, 5/5, 19h, no Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO)Brusque x Chapecoense, 6/5, 19h, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)Guarani x Ponte Preta, 6/5, 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Sport x Tombense, 7/5, 16h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE)Operário x Criciúma, 7/5, 16h30, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)CRB x Sampaio Corrêa, 7/5, no Rei Pelé, em Maceió (AL)Novorizontino x Ituano, 7/5, 19h, no Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP)Vasco x CSA, 7/5, 11h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Cruzeiro x Grêmio, 8/5, 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)