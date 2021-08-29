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Vasco está escalado para a partida contra a Ponte Preta pela Série B; veja o time e onde assistir

Leandro Castan está de volta após se recuperar de lesão na coxa direita. Gabriel Pec e Caio Lopes estão entre os onze e são as grandes novidades da escalação do técnico Lisca...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 15:14
Crédito: Cano é a esperança de gols do Vasco para o duelo contra a Ponte Preta (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra a Ponte Preta, pela vigésima primeira rodada da Série B. Com o retorno do zagueiro Leandro Castan, recuperado de lesão, e do jovem Gabriel Pec, um dos artilheiros do time na temporada, Lisca espera voltar a vencer depois de três derrotas seguidas na competição.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Com 28 pontos, o Gigante da Colina necessita pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. Apesar de ter reagido e deixado o Z4, a Macaca ainda não venceu fora de casa nesta Série B. O duelo desta tarde será transmitido pela TV Globo, canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!
+ Em casa, Vasco tenta reencontrar o caminho das vitórias diante da Ponte Preta, pior visitante da Série B
O Vasco, por sua vez, é o quinto melhor mandante, mas perdeu o último jogo na Colina Histórica ao tropeçar para o Londrina, de virada. O time terá quatro desfalques para o duelo desta tarde Michel (problemas musculares), Rômulo (terceiro amarelo), Morato (suspenso) e Sarrafiore (testou positivo para Covid-19).
+ Postura, estilo de jogo, jejum de Cano e retorno de Castan: o que observar no Vasco contra a Ponte Preta
Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra a Ponte Preta é: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Germán Cano.

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