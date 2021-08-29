Vasco está escalado para a partida contra a Ponte Preta pela Série B; veja o time e onde assistir

Crédito: Cano é a esperança de gols do Vasco para o duelo contra a Ponte Preta (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra a Ponte Preta, pela vigésima primeira rodada da Série B. Com o retorno do zagueiro Leandro Castan, recuperado de lesão, e do jovem Gabriel Pec, um dos artilheiros do time na temporada, Lisca espera voltar a vencer depois de três derrotas seguidas na competição.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Com 28 pontos, o Gigante da Colina necessita pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. Apesar de ter reagido e deixado o Z4, a Macaca ainda não venceu fora de casa nesta Série B. O duelo desta tarde será transmitido pela TV Globo, canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!

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O Vasco, por sua vez, é o quinto melhor mandante, mas perdeu o último jogo na Colina Histórica ao tropeçar para o Londrina, de virada. O time terá quatro desfalques para o duelo desta tarde Michel (problemas musculares), Rômulo (terceiro amarelo), Morato (suspenso) e Sarrafiore (testou positivo para Covid-19).

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