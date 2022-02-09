Vasco está definido para enfrentar a Portuguesa pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

O Vasco entra em campo pela quinta rodada do Campeonato Carioca com três alterações em relação ao jogo do último domingo. A dupla Nene e Raniel está de volta à equipe titular após Zé Ricardo rodar o grupo no triunfo sobre o Madureira. A partida desta noite contra a Portuguesa, está marcada para às 21h35, em São Januário, e o camisa 10 completará 150 jogos com a camisa do Gigante da ColinaNo último jogo, o treinador promoveu a estreia de Luís Cangá, além de ter alterado a distribuição tática da equipe. Com três zagueiros, o Cruz-Maltino fez uma boa partida e mostrou que poderá atuar em mais de uma formação ao longo da temporada. Yuri Lara, Weverton Jesus, Vitinho e Sarrafiore não estão à disposição do comandante.