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Vasco está definido para enfrentar a Portuguesa pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Nene e Raniel estão de volta entre os titulares depois de Zé Ricardo ter rodado a equipe. Camisa 10 completará 150 jogos com camisa do Gigante da Colina nesta quarta-feira ...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:45
O Vasco entra em campo pela quinta rodada do Campeonato Carioca com três alterações em relação ao jogo do último domingo. A dupla Nene e Raniel está de volta à equipe titular após Zé Ricardo rodar o grupo no triunfo sobre o Madureira. A partida desta noite contra a Portuguesa, está marcada para às 21h35, em São Januário, e o camisa 10 completará 150 jogos com a camisa do Gigante da ColinaNo último jogo, o treinador promoveu a estreia de Luís Cangá, além de ter alterado a distribuição tática da equipe. Com três zagueiros, o Cruz-Maltino fez uma boa partida e mostrou que poderá atuar em mais de uma formação ao longo da temporada. Yuri Lara, Weverton Jesus, Vitinho e Sarrafiore não estão à disposição do comandante.
Com 10 pontos, o Gigante da Colina ocupa a segunda colocação e está atrás apenas do Botafogo no saldo de gols. O time derrotou Volta Redonda, Nova Iguaçu e Madureira e empatou com o Boavista. No domingo, terá o primeiro clássico da temporada contra o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís, no Maranhão.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
A esclação do Vasco para o duelo contra a Portuguesa é: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel. O time terá novamente a linha de quatro na defesa e o retorno da dupla, que lidera a artilharia do campeonato ao lado de Pipico, do Madureira.
Onde assistir: Record, Cariocão Play, Ronaldo TV, canal do Casimiro (Twitch) e Tempo real LANCE!
Crédito: Nenecompletará150jogoscomacamisadoVascodaGamanestaquarta-feira(RafaelRibeiro/Vasco

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