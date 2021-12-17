Vasco encaminha a contratação do zagueiro equatoriano Luis Cangá

O mercado do Vasco esquentou. O clube tem como encaminhada a contratação do zagueiro equatoriano Luis Cangá, de 26 anos. Ele está em fim de contrato com o Delfín (EQU). O site "Uol" publicou originalmente e o LANCE! confirmou.Com altura de 1,90m, a confirmação de Cangá muda o perfil da zaga cruz-maltina. Na temporada recém-encerrada, os jogadores mais altos (Leandro Castan, Walber e Ulisses) tinham, os três, 1,86m.
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Cangá é destro e tem sido titular e destaque do Delfín desde que foi contratado, em 2018. Soma também participações na seleção equatoriana.O Vasco negocia também, para a posição, com o canhoto Anderson Conceição. Este tem contrato com o Cuiabá.