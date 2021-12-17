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futebol

Vasco encaminha a contratação do zagueiro equatoriano Luis Cangá

Defensor tem 26 anos, 1,90m e chegaria livre de contrato após o fim do vínculo com o Delfín. Confirmação mudaria o perfil do miolo de zaga cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 12:06

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:06

O mercado do Vasco esquentou. O clube tem como encaminhada a contratação do zagueiro equatoriano Luis Cangá, de 26 anos. Ele está em fim de contrato com o Delfín (EQU). O site "Uol" publicou originalmente e o LANCE! confirmou.Com altura de 1,90m, a confirmação de Cangá muda o perfil da zaga cruz-maltina. Na temporada recém-encerrada, os jogadores mais altos (Leandro Castan, Walber e Ulisses) tinham, os três, 1,86m.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Cangá é destro e tem sido titular e destaque do Delfín desde que foi contratado, em 2018. Soma também participações na seleção equatoriana.O Vasco negocia também, para a posição, com o canhoto Anderson Conceição. Este tem contrato com o Cuiabá.
Crédito: Divulgação

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