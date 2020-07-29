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futebol

Vasco e Guarín: novela se arrasta e meio-campista segue na Colômbia

Dirigentes do Cruz-Maltino e o jogador seguem conversando, mas um desfecho ainda se mostra distante, na prática. Se retornar, é improvável que ele atue no início do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 07:30

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A expectativa era de que a Novela Guarín tivesse um desenrolo no início da semana. Mas estamos no meio dela e o silêncio é quem impera no que se torna oficial entre o meio-campista e o Vasco. Ele segue na Colômbia, em meio a questões particulares.O LANCE! apurou que, no atual cenário, o colombiano está na terra natal dispensado de uma cartilha de treinos do clube. Esta rotina é diferente da adotada durante os treinos do Cruz-Maltino em isolamento social e mesmo depois que o elenco voltou às atividades presenciais, mas ele não.
Aos 34 anos, Guarín vive momento pessoal delicado e sente grande solidão no Rio - apesar da adaptação à cidade e do inegável carinho pelo clube de São Januário. No ano, foram apenas três jogos. É altamente improvável que Guarín esteja à disposição para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, que começa no segundo fim de semana de agosto.
Isso pela distância física atual dele para os demais atletas do Vasco e da burocracia para, se ele for voltar ao time, conseguir fazê-lo rapidamente em meio à pandemia de Covid-19 nos dois países. O caso é dos mais delicados, por isso a discrição no clube e junto ao jogador.
Na última terça-feira, a Rádio Tupi, publicou que o jogador, na terra natal há mais de duas semanas, tem até este domingo para definir o futuro junto ao Cruz-Maltino. Nos últimos dias, o site Globoesporte.com havia publicado que o clube manteve os pagamentos suspensos ao jogador.
Contratado como estrela para a reta final do ano passado, Guarín demorou, mas renovou com o Vasco até setembro do ano que vem. Mas disputou apenas três partidas até a paralisação do calendário do futebol. A última partida dele foi contra o Goiás, no dia 12 de março.

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