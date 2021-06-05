futebol

Vasco é derrotado pela Portuguesa na terceira rodada Copa Rio Sub-17

Meninos da Colina sofrem o primeiro revés na competição estadual ao perderem para a Lusa por 2 a 1 no CT Artsul. Equipe volta a campo na segunda contra o Inter pelo Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:53

Crédito: Valdir Santiago/Vasco
O Vasco foi derrotado pela Portuguesa-RJ por 2 a 1 pela Copa Rio Sub-17 neste sábado. Com isso, esse foi o primeiro revés dos Meninos da Colina na competição estadual. O próximo jogo da equipe comandada pelo técnico Igor Guerra, será pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, na próxima segunda-feira, às 17h30, no Estádio Francisco Novelletto.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Apesar do Vasco ter iniciado a partida com mais volume de jogo e uma boa chance com Guilherme Estrella, a Lusa abriu o placar logo aos 9 minutos. Vinícius recebeu um bom passe e acertou um bonito chute de fora da área para colocar o time da ilha do Governador na frente.
Em seguida, foi a vez de Jerônimo arriscar o chute, mas mandar por cima da meta da Portuguesa-RJ. Minutos depois, o meio-campista apareceu novamente em cobrança de falta perigosa. Após a batida, a bola desviou e o arqueiro adversário fez grande defesa.
Na etapa final, o Gigante da Colina seguia pressionando, mas foi a Lusa que ampliou o marcador. Em rápida jogada de contra-ataque, em que Diogo aproveitou o bom cruzamento e estufou a rede. Por fim, o Cruz-Maltino descontou com Leozinho, em cobrança de falta. O atleta bateu com categoria, sem chance para o goleiro da Portuguesa.

