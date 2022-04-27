Vasco divulga relacionados contra a Ponte Preta; Palacios fica à disposição

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, em São Januário. A principal novidade é a presença de Carlos Palacios na lista. A tendência é que ele seja utilizado pelo técnico Zé Ricardo no confronto.

Vasco x Ponte Preta: prováveis times, desfalques e onde assistir O Vasco divulgou ainda a situação de três desfalques para a partida. O meia Vitinho sentiu um incômodo na coxa direita e está fora de combate. Também com uma lesão na coxa direita, o volante Juninho é outro que não enfrenta a Ponte. Já o Léo Matos apresentou um quadro de gastroenterite viral.