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Vasco divulga relacionados contra a Ponte Preta; Palacios fica à disposição

Cruz-Maltino enfrenta a Macaca na noite desta quarta-feira, pela Série B...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 15:36
O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, em São Januário. A principal novidade é a presença de Carlos Palacios na lista. A tendência é que ele seja utilizado pelo técnico Zé Ricardo no confronto.
Vasco x Ponte Preta: prováveis times, desfalques e onde assistir O Vasco divulgou ainda a situação de três desfalques para a partida. O meia Vitinho sentiu um incômodo na coxa direita e está fora de combate. Também com uma lesão na coxa direita, o volante Juninho é outro que não enfrenta a Ponte. Já o Léo Matos apresentou um quadro de gastroenterite viral.
Crédito: PalaciosemtreinodoVasco;jogadorentrounalistaderelacionados(DanielRamalho/CRVG

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