Vasco: Discurso de Cabo e trigésimo gol de Cano ditam os bastidores da vitória sobre o Madureira

Na reta final de preparação para o início da Série B, o Vasco derrotou o Madureira por 2 a 1, em São Januário, e garantiu a classificação para a final da Taça Rio. No vídeo dos bastidores, disponibilizado pelo canal do clube no Youtube (VascoTV), Marcelo Cabo e Leandro Castan aparecem com discursos motivacionais na preleção, e Cano atinge a marca de 30 gols com a camisa do clube.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BAntes da bola rolar, o presidente Jorge Salgado entregou uma placar e um quadro ao atacante Germán Cano. O mandatário homenageou o argentino, que se tornou o maior artilheiro do clube no século XXI, com 29 gols, e ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic. A marca durou apenas 90 minutos, já que o jogador voltou a balançar a rede contra o Tricolor Suburbano.Marcelo Cabo parabenizou a equipe pela classificação para a final da Taça Rio (Reprodução/VascoTV)> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

Na preleção, o capitão Leandro Castan destacou a importância de cada jogador cumprir a sua função dentro de campo e ter atenção. Ele relembrou que a equipe teve 15 dias a mais para treinar e estava preparada para o duelo importante.

- Vamos entrar com vontade, time que quer vencer. E para isso nós temos que cumprir função dentro de campo. Quem vai começar jogando hoje (último sábado) ficou duas semanas treinando. A gente sabe o que tem que fazer. Ligado e concentrado para conseguir essa vitória hoje - disse Leandro Castan.

Além dele, Marcelo Cabo destacou que ouviu muitos questionamentos sobre ter escalado um time alternativo no jogo de ida e pediu aos atletas que provassem dentro de campo. Ele salientou que o time deveria buscar logo o gol com inteligência para transferir a pressão para o adversário.

- Ouvi muito questionamento quando nós tomamos a decisão de deixar o grupo treinando 15 dias. Por que deixou, porque não deixou. Sabe o que a gente vai fazer? Provar no campo a importância desses 15 dias. Sabe como a gente vai responder? dentro do campo. eles vão ver o que vocês vão fazer ai dentro. Intensidade, qualificação refino técnico. Nós vamos colocar esses 15 dias que foi de muito suor e trabalho e traduzir em boa atuação - disse Marcelo Cabo, e em seguida acrescentou.

- A gente precisa entrar forte, buscar logo esse gol para ter controle do jogo. Lembra que a gente começa perdendo de 1 a 0. A gente pode estar voltando do intervalo e buscar o gol, com sabedoria e inteligência. Mas é importante a gente começar intenso, forte, fazer o gol e transferir a responsabilidade para o outro lado. E a gente ter o controle do jogo e buscar os nossos objetivos - completou.

Com gols de Marquinhos Gabriel e Cano, o time conquistou a classificação e fará a final contra o Botafogo nos dois próximos finais de semana. Ao balançar a rede mais uma vez, o argentino chegou a marca de 30 gols com a camisa do Gigante da Colina e segue enfileirando recordes e tendo um lugar no coração do torcedor.