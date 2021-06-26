futebol

Vasco derrota a Chape na estreia no Brasileirão sub-20

Com dois gols do atacante Arthur, Cruz-Maltino derrota a Chapecoense em Nova Iguaçu e agora se prepara para encarar o Botafogo na próxima quarta-feira...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:41

LanceNet

Crédito: Reprodução/VascoBase
Com dois gols do atacante Arthur, o Vasco derrotou a Chapecoense por 2 a 0, na manhã deste sábado, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida foi no estádio Nivaldo Pereira, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Cruz-Maltino volta a campo agora na próxima quarta-feira , contra o Botafogo, no Cefat, em Niterói-RJ, às 15h.
O jogo
Aos 22 minutos do primeiro tempo, o goleiro Pablo lançou Figueiredo, que raspou de cabeça para trás e achou Arthur. O camisa 11 avançou com liberdade, invadiu a área e com um toque sútil deslocou o goleiro adversário e abriu o placar: 1 a 0.
O segundo tento vascaíno veio aos 5 minutos da etapa complementar. Arthur cobrou falta da entrada da área, mandou com força no canto do goleiro. e fez o seu segundo na partida: 2 a 0.
Escalação do Vasco: Pablo, JP Galvão (Saulo), Menezes, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Caio Eduardo (Diego Fernandez) e Marlon Gomes; Arthur (Vinicius Gabriel), Vinícius (Juan) e Figueiredo (Marcos Dias). Técnico: Diogo Siston

