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futebol

Vasco define data na qual ocorrerá a eleição presidencial

Em nota, Mussa anuncia que o pleito ocorrerá no dia 7 de novembro...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 21:40
Crédito: Alexandre Araújo/Lancepress!
Está batido o martelo sobre os novos rumos políticos do Vasco. Em nota divulgada à imprensa na noite deste sábado, Faues Cherene Jassus definiu a data na qual ocorrerá a eleição no Cruz-Maltino: no sábado, 7 de novembro.
Serão definidos a nova diretoria administrativa do Vasco e também o futuro presidente do Cruz-Maltino.
A decisão sobre o novo do pleito acontece após um sábado marcado por turbulências em relação aos pedidos de recursos e impugnação de sócios votantes e elegíveis.
No último domingo, os associados aprovaram as eleições diretas. Porém, o resultado ainda está sub judice.

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