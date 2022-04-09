Vasco decepciona a torcida e não vence na estreia da Série B pelo segundo ano consecutivo

A ansiedade tomava conta do torcedor do Vasco para a competição mais importante da temporada: a Série B. Foram quase três semanas inteiras de preparação para encarar o Vila Nova, em São Januário, que prometia estar lotado. A torcida fez a sua parte, compareceu em bom número, incentivou, mas o Cruz-Maltino deixou a desejar mais uma vez no ano e deixou dois pontos pelo caminho ao apenas empatar na estreia.Com isso, o Gigante da Colina chegou ao segundo ano consecutivo sem saber o que é vencer em uma estreia de segundona. Na temporada passada, o time, então dirigido por Marcelo Cabo, perdeu para o Operário-PR, também na Colina Histórica, e decepcionou. Ricardo Bueno e Leandrinho marcaram os gols do triunfo do time de Ponta Grossa, que dominou o jogo todo.

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Nesta sexta, os comandados de Zé Ricardo chegaram a abrir o placar logo aos 8 com Raniel, que aproveitou o erro do goleiro Georgemy. Mas não demorou muito para um fundamento que atormentou o time em 2021 reaparecer: a bola aérea defensiva. Arthur Rezende se movimentou nas costas de Anderson Conceição e, de cabeça, deixou tudo igual poucos minutos depois.

Zé Ricardo sabe que estrear com vitória era essencial para dar moral ao elenco e ter uma semana tranquila de trabalho. Os próximos compromissos serão pautados em viagens longas, primeiro para Maceió, onde irá medir forças com o CRB, no próximo sábado, no Rei Pelé. Logo depois, o Vasco irá reencontrar a Chapecoense, na Arena Condá, dia 22, sexta-feira, às 21h30.

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Além disso, os quatro reforços (Gabriel Dias, Carlos Palacios, Erick e Zé Vitor) irão trabalhar ao longo da semana livre e terão oportunidade com a sequência do campeonato. Mas o treinador ressaltou que tudo será feito com calma seguindo os protocolos do clube. Lucas Oliveira foi o único dos recém-contratados que estreou com a cruz de malta no peito e fez a função de lateral-direito quando entrou na etapa final.

Nas outras três edições em que o Vasco disputou a Série B e retornou à elite no ano seguinte, as estreias foram complicadas. Exceto em 2016, quando os cariocas tiveram a rodada inaugural dos sonhos. Fora de casa, a equipe mediu forças com o Sampaio Corrêa, mas não tomou conhecimento do adversário com uma goleada por 4 a 0 - com um hat-trick de Nene e um tento de Riascos.

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Dois anos antes, o primeiro jogo do Cruz-Maltino na Série B 2014 também foi em São Januário. Porém, o cenário foi diferente do que se viu nesta sexta, pois os torcedores foram punidos e proibidos de acompanhar de dentro do estádio. O fato aconteceu por causa do incidente envolvendo torcedores do clube na Arena Joinville, na última rodada do Brasileirão do ano anterior, que deixou dezenas de feridos.

Apesar deste fato ser diferente, o resultado foi idêntico ao de 2022: um empate frustrante por 1 a 1 com o América-MG. Reginaldo marcou para os cariocas, e Obina deixou tudo igual. Cinco anos antes, em sua primeira participação, o Gigante da Colina conquistou um triunfo pelo placar mínimo em sua estreia. O time derrotou o Brasiliense por 1 a 0, também na Colina, com gol de Rodrigo Pimpão, na estreia da Fernando Prass.

RELEMBRE TODAS AS ESTREIAS DO VASCO NA HISTÓRIA DA SÉRIE B

2009Vasco 1 x 0 Brasiliense (em São Januário)Gol: Rodrigo PimpãoData e horário: 9 de maio - às 16h10

2014Vasco 1x1 América-MG (em São Januário)Gols: Reginaldo (VAS) / Obina (AME)Data e horário: 19 de abril - às 16h15

2016Sampaio Corrêa 0x4 Vasco (no Castelão-MA)Gols: Nene (3) e RiascosData e horário: 14 de maio - às 16h

2021Vasco 0x2 Operário-PR (em São Januário)Gols: Ricardo Bueno e LeandrinhoData e horário: 29 de maio - às 11h

2022Vasco 1x1 Vila Nova (em São Januário)Gols: Ramiel (VAS) e Arthur Rezende (VIL)Data e horário: 8 de abril - às 19h