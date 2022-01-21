Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco debate criação da SAF, e sócios vão decidir modelo: 'Nova página na história do futebol brasileiro'
futebol

Vasco debate criação da SAF, e sócios vão decidir modelo: 'Nova página na história do futebol brasileiro'

Clube avança na criação do projeto da SAF e busca um modelo adequado em diálogos com os sócios. Vice-geral e VP jurídico defendem: 'não podemos deixar para trás a modernidade'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 14:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:00

O Vasco transmitiu, nesta sexta-feira, um debate sobre o processo de criação do modelo da SAF no clube. Estiveram presentes o vice-geral Roberto Duque Estrada e o VP Jurídico Zeca Bulhões, que responderam algumas perguntas de jornalistas e esclareceram as próximas etapas do processo. Ambos afirmaram que o modelo será decidido pelos sócios, inclusive a possível negociação do futebol com investidores.- Cabe aos sócios do clube decidir o modelo e a forma de financiamento da atividade. A SAF gera muitas oportunidades livres de dívidas, que serão organizadas para pagamento de forma organizada. Vai assegurar o pagamento das dívidas. O futebol requer muito dinheiro. O modelo jurídico do clube tem que estar preparado para suportar esses custos - disse o VP Jurídico Zeca Bulhões, e acrescentou:
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- Particularmente, vejo com bons olhos esse movimento de profissionalização dos clubes. Isso facilitaria a criação de uma liga. Como torcedor vascaíno, lembro muito bem que a última vez que o Vasco se abriu a investimento externo ganhou a Libertadores, o Brasileiro, a Copa Mercosul e o Carioca. Isso mostra que o investimento externo pode trazer vantagem para todos os envolvidos - explicou.
Para o avanço do projeto, o vice-geral Roberto Duque Estrada afirmou que o clube está iniciando as conversas com possíveis investidores. O dirigente voltou a defender a criação da SAF e ressaltou que essas mudanças são "uma nova página na história do futebol brasileiro" e o clube não pode ficar para trás.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Os estudos foram iniciados, estão em fase de conclusões e estamos conversando com a segunda etapa que é a conversa com interlocutores, possíveis investidores. Estamos em um momento que não podemos deixar para trás a modernidade. A SAF é uma nova página na história do futebol brasileiro. Ela veio para ficar. Ela permite que ela destaque do patrimônio do clube todo. Posso ter uma SAF 100% do Vasco, uma SAF com investidores minoritários e uma SAF com investidores majoritários. Tudo depende do modelo adotado - explicou Duque, e emendou:
+ De olho na Sociedade Anônima do Futebol, grupo americano dono do Genoa (ITA) procura o Vasco
- A gente quer voltar a ganhar títulos. Para isso, temos que montar times com melhor recurso financeiros e a melhor maneira para isso, não tenho dúvidas, é estabelecendo essa Sociedade Anônima de Futebol - salientou.
Crédito: Ovice-geralRobertoDuqueEstradaeoVPJurídicoZecaBulhõesfalaramsobreaSAFnoVasco(Reprodução/VascoTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados