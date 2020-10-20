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Vasco consegue liberação da CBF e Talles Magno, Bruno Gomes e Lucão poderão jogar contra o Corinthians

Convocados para a Seleção sub-20, Trio estará à disposição de Ricardo Sá Pinto para o duelo desta quarta. Eles irão se apresentar ao técnico André Jardine na quinta, em Itu...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:27
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco conseguiu nesta terça a liberação da CBF para que Talles Magno, Bruno Gomes e Lucão possam estar à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto para o duelo com o Corinthians, nesta quarta, às 21h30, em São Januário. O trio foi convocado pelo treinador André Jardine para um período de treinamentos com a seleção sub-20, que vai do dia 21 deste outubro até o dia 31 do mesmo mês
No entanto, o presidente Alexandre Campello enviou um pedido à entidade para a liberação dos atletas. Neste sentido, eles poderão entrar em campo pelo Gigante da Colina na partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e terão que se apresentar à seleção sub-20, na quinta-feira, em Itu.
Como não se trata de uma Data Fifa, a diretoria do Vasco ainda negocia com a CBF para que o trio seja liberado em definitivo. Todavia, a entidade não tem intenção de desconvocar os atletas. Com isso, eles podem desfalcar a equipe no primeiro jogo da próxima fase da Copa Sul-Americana, que será na semana que vem. O time irá conhecer o seu adversário após um sorteio, que será realizado dia 23.
O Corinthians, por sua vez, também conseguiu a liberação do meio-campista Mantuan, que será relacionado para o jogo desta quarta e se apresenta à Seleção no dia seguinte.

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