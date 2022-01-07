Vasco confirma os empréstimos do lateral-direito Cayo Tenório e do goleiro Fintelman

Em meio à reformulação, o Vasco confirmou o destino de dois jogadores que não farão parte de seu elenco em 2022. O jovem goleiro Fintelman disputará o Campeonato Carioca pelo Bangu, enquanto o lateral-direito Cayo Tenório defenderá as cores do Azuriz-PR até o fim da temporada. Na última segunda, durante a reapresentação, o clube informou que Cayo Tenório não estava nos planos da comissão técnica de Zé Ricardo. e que seria emprestado. Revelado pelo Cruz-Maltino, o lateral, de 22 anos, teve poucas oportunidades na última temporada.

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Ele estreou na equipe profissional em 2020 e atuou em 33 partidas com a camisa do Vasco. Ao todo, não fez nenhum gol e deu três assistências. Em 2021, ele foi preterido pelos três treinadores que passaram pelo clube: Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz. Que optaram por improvisar Zeca na direita sempre que Léo Matos não estava apto.

Pela equipe sub-20, Fintelman entrou em campo em 33 oportunidades na última temporada. O arqueiro tem idade para estar entre os profissionais, mas o Gigante da Colina preferiu emprestá-lo para ter ritmo de jogo e rodagem. Ele foi foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e do Carioca de Juniores em 2020. PAra 2022, o Vasco tem quatro goleiros no elenco: Thiago Rodrigues, Lucão, Alexander e Halls.

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Por outro lado, oito reforços já foram confirmados pelo clube carioca: Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Edimar, Luís Cangá, Isaque, Anderson Conceição, Vitinho e Raniel. O Vasco segue presente no mercado e negocia com o lateral-direito Weverton, do Red Bull Bragantino, um empréstimo até o fim de 2022. O meia Bruno Nazário é outro nome no radar do clube.