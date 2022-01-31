Vasco confirma a transferência de Marcos Dias para New England Revolution, dos EUA

O esperado se confirmou. O Vasco concluiu, neste início de semana, o negócio para a saída do atacante Marcos Dias, do time sub-20, para o New England Revolution, dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo LANCE!.O formato da negociação foi o que já estava encaminhado desde a semana passada: o jogador de 20 anos vai por empréstimo até dezembro com opção obrigatória de compa de 50% dos direitos econômicos.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Marcos Dias é um dos destaques da equipe sub-20 do Vasco e surgiu primeiramente nas divisões de base do Palmeiras. Desde que chegou ao Cruz-Maltino, foi o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca 2020 com quatro gols.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Na recente campanha da Copa São Paulo de Juniores deste ano, quando o time foi eliminado nas oitavas de finais pelo São Paulo, o atacante fez dois gols.