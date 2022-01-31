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Vasco confirma a transferência de Marcos Dias para New England Revolution, dos EUA

Atacante recém-promovido do time sub-20 vai por empréstimo para a equipe estadunidense até dezembro, mas com opção de compra obrigatória...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:04
O esperado se confirmou. O Vasco concluiu, neste início de semana, o negócio para a saída do atacante Marcos Dias, do time sub-20, para o New England Revolution, dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo LANCE!.O formato da negociação foi o que já estava encaminhado desde a semana passada: o jogador de 20 anos vai por empréstimo até dezembro com opção obrigatória de compa de 50% dos direitos econômicos.
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Marcos Dias é um dos destaques da equipe sub-20 do Vasco e surgiu primeiramente nas divisões de base do Palmeiras. Desde que chegou ao Cruz-Maltino, foi o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca 2020 com quatro gols.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Na recente campanha da Copa São Paulo de Juniores deste ano, quando o time foi eliminado nas oitavas de finais pelo São Paulo, o atacante fez dois gols.
Crédito: MarcosDiasfoititulardoVasconamaisrecenteCopaSãoPaulodeJuniores(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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