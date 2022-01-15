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futebol

Vasco confirma a contratação do volante Matheus Barbosa

Aos 27 anos, o jogador chega ao Cruz-Maltino com contrato válido até o fim de 2023. Volante defendeu as cores de Cruzeiro e Atlético Goianiense na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 12:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:53

O Vasco anunciou a sua décima primeira contratação da temporada. Trata-se do meio-campista Matheus Barbosa, que defendeu as cores de Cruzeiro e Atlético Goianiense no último ano. Aos 27 anos, o jogador chega ao Cruz-Maltino com contrato válido até o fim de 2023. Confira a nota publicada no site oficial do clube:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022
O Vasco da Gama tem mais uma cara nova para a temporada. Trata-se do meio-campo Matheus Barbosa, que defendeu as cores de Cruzeiro e Atlético Goianiense na última temporada. O jogador de 27 anos chega com contrato válido até o final do ano de 2023.
Cria das divisões de base do Grêmio, onde acumulou convocações para Seleção Brasileira sub-17, Matheus Barbosa passou por outras equipes de tradição do futebol brasileiro antes de aparecer com destaque no cenário nacional com a camisa do Cuiabá. Foi ele um dos destaques do Dourado na campanha que resultou no acesso para a elite nacional no Campeonato Brasileiro Série B de 2020.
As boas atuações o fizeram despertar o interesse do Cruzeiro, onde atuou com destaque até julho do ano passado, marcando sete gols em 27 jogos disputados. Os meses finais da temporada, Matheus Barbosa jogou no Atlético Goianiense, contribuindo para a classificação do Dragão para a Conmebol Sul-Americana de 2022.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Matheus Barbosa TeixeiraApelido: Matheus BarbosaData de nascimento: 18/08/1994 (27 anos)Local de nascimento: São Bernardo do Campo (SP)Altura: 1,83mPosição: Meio-CampoClubes: Grêmio, ABC (RN), Botafogo (SP), América (RN), Paulista (SP), Atlético Tubarão (SC), Avaí (SC), Água Santa (SP), Cuiabá (MT), Cruzeiro (MG), Atlético (GO) e VASCO DA GAMA
Crédito: MatheusBarbosaéodécimoprimeiroreforçodoVasconatemporada2022(BrunoHaddad/cruzeiro

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