Vasco confirma a contratação do atacante Lucas Oliveira, ex-Bangu

O Vasco confirmou a contratação de mais um reforço para a temporada 2022 de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Lucas Oliveira, que foi um dos destaques do Bangu no Carioca. O atleta, de 21 anos, chega em definitivo e terá contrato até 30 de junho de 2024.

Além dele, o Cruz-Maltino negocia e está próximo de anunciar as contratações de Erick, destaque do Ypiranga-RS, Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias, de Santa Catarina, e do uruguaio Carlos de Peña, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Lucas Oliveira já treinava com o grupo no CT Moacyr Barbosa, mas aguardou a resolução dos processos burocráticos para ser oficializado. No Carioca, ele disputou onze partidas e marcou um gol sob o comando de um velho conhecido da torcida vascaína: Felipe Maestro. O Bangu já havia anunciado a ida do jogador para a equipe de São Januário

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Veja a nota oficial do Vasco da Gama

O Vasco da Gama finalizou nesta segunda-feira (28/03) a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Lucas Oliveira, que se destacou no Campeonato Carioca 2022 atuando pelo Bangu. O jogador chega em definitivo e com contrato até 30 de junho de 2024.

Natural do Rio de Janeiro, Lucas Oliveira tem 21 anos e foi revelado pelas categorias de base do Bangu. Em 2018, o atacante viveu uma experiência no futebol europeu. O jovem teve uma rápida passagem pela Dinamarca, onde defendeu o Esbjerg. Retornou ao Bangu e virou titular da equipe comandada pelo ídolo Felipe Maestro, destacando-se pela versatilidade.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO:

Nome completo: Lucas Oliveira ParenteApelido: Lucas OliveiraData de Nascimento: 22/08/2000 (21 anos)Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)Altura: 1,69mPosição: AtacanteClubes: Bangu (RJ), Esbjerg (DIN), Bangu (RJ) e Vascoda Gama