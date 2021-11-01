Vasco conclui acordo com a PGFN para renegociar dívida fiscal com desconto médio de 50%

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

Após meses de negociações, o Vasco e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) concluíram, nesta segunda-feira, o acordo de transação tributária para renegociar todo o passivo fiscal do clube, com desconto médio de 50% nas dívidas. Desse modo, os débitos que giram em torno de R$ 350 milhões irá diminuir para cerca de R$ 180 milhões.Na próxima quarta-feira, o Gigante da Colina irá realizar um coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre o acordo firmado. Vale lembrar que o Vasco acertou o pagamento de R$ 5 milhões em FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) atrasados com 750 ex-funcionários. Alguns débitos inseridos na dívida ativa se arrastavam desde 1968, algo que dificultava a negociação com a PGFN.

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A negociação é semelhante ao acordo do Cruzeiro, selado em 2020. Na época, o clube mineiro reduziu a dívida com a União de R$ 334 milhões para R$ 178 milhões. Esses valores eram referentes aos débitos tributários e fiscais.

O Gigante da Colina também apresentou à Justiça um plano de pagamento de R$ 93,5 milhões, à Comissão de Credores. O clube seguiu a recente lei clube-empresa e caso esse plano seja aprovado terá que quitar as dívidas cível e trabalhistas no prazo de seis anos, utilizando até 20% da receita mensal, como está previsto na lei.

O Vasco conseguiu na Justiça o direito e teve reconhecido o direito ao Regime Centralizado de Execuções (RCE), algo também previsto na nova lei que instituiu o clube-empresa no Brasil. Dessa forma, o Cruz-Maltino apresentou o plano dentro do prazo estabelecido e agora aguarda a análise da Justiça para iniciar o pagamento.

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