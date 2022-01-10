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Vasco cancela período da pré-temporada em Pinheiral

Durante coletiva de imprensa, o gerente de futebol Carlos Brazil informou que clube cancelou esse período e que a mudança aconteceu devido ao conflito de datas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:08

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:08

O Vasco tinha dentro de seu planejamento uma ida a Pinheiral entre os dias 19 e 20 de janeiro para continuar a pré-temporada. No entanto, durante a coletiva de imprensa, o gerente de futebol Carlos Brazil informou que clube cancelou esse período e que a mudança aconteceu devido ao conflito de datas. - Estávamos com a pré-temporada definida para Pinheiral (no CT João Havelange). Houve mudança de data para Pinheiral, mas conflito de datas com quem usaria. Como Zé Ricardo tem gostado, temos feito day use do Sesc, a quem agradecemos, pré-temporada toda aqui - disse o profissional.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Dessa forma, o Gigante da Colina segue trabalhando no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. Esse período tem agradado ao técnico Zé Ricardo, que segue o ritmo de atividades e teve duas boas notícias nesta segunda-feira. O time estreia dia 26 pelo Campeonato Carioca diante do Volta Redonda.
Cabe salientar que, nesta segunda, os jornalistas puderam comparecer ao Centro de Treinamento para acompanhar as atividades e a apresentação do volante Yuri Lara, um dos nove reforços do Cruz-Maltino para a temporada 2022.
+ Entenda os três passos, os objetivos e as possibilidades do Vasco no início da temporada
A primeira delas é que três jogadores estão recuperados da Covid-19, foram reintegrados ao elenco, e cumprem o protocolo de retorno às atividades do Departamento de Saúde e Performance. Além disso, o clube anunciou, nesta manhã, a contratação por empréstimo do lateral-direito Weverton, que pertence ao Red Bull Bragantino, e assinou contrato até o fim da temporada.
Crédito: CarlosBrazilinformouqueoVasconãofarámaisumapartedapré-temporadaemPinheiral(RafaelRibeiro/Vasco

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