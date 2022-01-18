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futebol

Vasco avança para contratar o centroavante Getúlio

Jogador de 24 anos defendeu o Avaí nas duas últimas temporadas e poderá ser concorrente de Raniel no comando de ataque do time comandado por Zé Ricardo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:16

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:16

O Vasco poderá ter, em breve, mais um jogador para o comando de ataque. É Getúlio, de 24 anos, e que defendeu o Avaí nas últimas duas temporadas. Ele negocia contrato de um ano com o Cruz-Maltino. O interesse inicial foi revelado pela "Arena Cruzmaltina" e o LANCE! confirmou a negociação.Getúlio se encaixa no perfil de centroavante desejado pela comissão técnica do clube: alto e com experiência na competição. Seria o caso também de Pedro Raul, que acabou não acertando. O atual alvo vascaíno tem 1,85m.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Vinculado ao Tombense, o centroavante vai assinar acordo de empréstimo até dezembro. Será, portanto, o concorrente de Raniel pela titularidade dentro da área ofensiva.
Crédito: GetúliodefendeuoAvaínosdoisúltimosanos,masdeveráserjogadordoVascoem2022(AndréPalmaRibeiro/Avaí

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