Vasco avança para contratar o centroavante Getúlio

O Vasco poderá ter, em breve, mais um jogador para o comando de ataque. É Getúlio, de 24 anos, e que defendeu o Avaí nas últimas duas temporadas. Ele negocia contrato de um ano com o Cruz-Maltino. O interesse inicial foi revelado pela "Arena Cruzmaltina" e o LANCE! confirmou a negociação.Getúlio se encaixa no perfil de centroavante desejado pela comissão técnica do clube: alto e com experiência na competição. Seria o caso também de Pedro Raul, que acabou não acertando. O atual alvo vascaíno tem 1,85m.