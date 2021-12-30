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futebol

Vasco avalia a contratação do atacante Luis Amarilla

Paraguaio pertence ao Vélez Sarsfield, da Argentina, mas vem de três empréstimos consecutivos. Ocuparia o lugar de Germán Cano...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 23:34

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 23:34

O elenco do Vasco para 2022 pode ter mais um jogador estrangeiro: o atacante paraguaio Luis Amarilla, que pertence ao Vélez (ARG), está no radar do Cruz-Maltino, que avalia as possibilidades para contratar o jogador de 26 anos. A informação foi publicada originalmente pelo canal "Atenção, vascaínos".O Vélez, oficialmente, afirma ainda não ter sido contatado. De fato, o estafe do atleta e a diretoria vascaína é que estão em contato maior. O atleta está valorizado e também interessa ao futebol chileno.
Amarilla pertence ao clube argentino, mas vem de seguidos empréstimos à Universidad Católica (EQU), ao Minnesota United (EUA) e à LDU (EQU). Especificamente no Equador o rendimento do atacante foi positivo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
A posição de centroavante no Vasco vive incógnita. Após a saída de Cano, Raniel está encaminhado, mas há lacunas a serem preenchidas.
Crédito: LuisAmarillatevebomdesempenhopelaLDU(Divulgação/FederaçãoEquatorianadeFutebol

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