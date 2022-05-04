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futebol

Vasco assina contrato de formação com quatro jogadores da base

A lista de atletas é composta pelo lateral-direito Gustavinho e o zagueiro Luiz Gustavo, do Sub-17, o atacante Rogério Lemos, do time Sub-14 e o lateral-esquerdo Anthony, do Sub-15...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2022 às 15:50
O Departamento de futebol de base do Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, que concretizou o acordo com quatro jogadores de diferentes categorias. Entre eles, o lateral-direito Gustavinho e o zagueiro Luiz Gustavo, da equipe Sub-17, o atacante Rogério Lemos, da equipe Sub-14 e o lateral-esquerdo Anthony, que veio do Palmeiras, para reforçar a equipe Sub-15.O clube busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses. Na última terça, o Cruz-Maltino assinou o primeiro contrato profissional do atacante Renan, um dos destaques da categoria Sub-17. O jogador firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro​A equipe sub-17 terá pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário, às 15h30. O adversário será o Internacional. No sábado, a disputa será pela sétima rodada da Copa Rio, às 11h, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.
+ Salgado analisa criação da liga e diz que estuda detalhes com a 777 Partners sobre a adesão do Vasco
Crédito: LuizGustavo,daequipesub-17,assinacontratodeformaçãocomoVascodaGama(Foto:Divulgação/Vasco

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