Vasco assina contrato de formação com quatro jogadores da base

O Departamento de futebol de base do Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, que concretizou o acordo com quatro jogadores de diferentes categorias. Entre eles, o lateral-direito Gustavinho e o zagueiro Luiz Gustavo, da equipe Sub-17, o atacante Rogério Lemos, da equipe Sub-14 e o lateral-esquerdo Anthony, que veio do Palmeiras, para reforçar a equipe Sub-15.O clube busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses. Na última terça, o Cruz-Maltino assinou o primeiro contrato profissional do atacante Renan, um dos destaques da categoria Sub-17. O jogador firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroA equipe sub-17 terá pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário, às 15h30. O adversário será o Internacional. No sábado, a disputa será pela sétima rodada da Copa Rio, às 11h, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.
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