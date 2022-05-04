Vasco assina contrato de formação com quatro jogadores da base

O Departamento de futebol de base do Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, que concretizou o acordo com quatro jogadores de diferentes categorias. Entre eles, o lateral-direito Gustavinho e o zagueiro Luiz Gustavo, da equipe Sub-17, o atacante Rogério Lemos, da equipe Sub-14 e o lateral-esquerdo Anthony, que veio do Palmeiras, para reforçar a equipe Sub-15.O clube busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses. Na última terça, o Cruz-Maltino assinou o primeiro contrato profissional do atacante Renan, um dos destaques da categoria Sub-17. O jogador firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025.