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Vasco apresenta time adulto e sub-20 de futsal; modalidade será gerida de forma autossustentável

Em nota publicada no site oficial, o clube revelou que a modalidade será gerida de forma autossustentável através de parceria com a RU Sports...
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Publicado em 

21 jun 2021 às 19:42

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:42

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta segunda-feira, no ginásio de São Januário, o Vasco apresentou as equipes das categorias Adulto e sub-20 do futsal para a temporada 2021. Em nota publicada no site oficial, o clube revelou que a modalidade será gerida de forma autossustentável através de uma parceria com a RU Sports. O Presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, o primeiro Vice-Presidente Geral, Carlos Roberto Osório, e o Vice-Presidente interino de Esportes Olímpicos, Rodrigo Tinoco, recepcionaram a comissão técnica e os atletas.
> ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem a maior nota do Vasco– O retorno do futsal de forma autossustentável está em linha com as metas de nossa administração. O Vasco tem grande tradição nessa modalidade e nosso objetivo é voltar a disputar e vencer as grandes competições nacionais. Além disso, nosso futsal sempre foi o celeiro de craques para o nosso clube - comemorou Jorge Salgado, ao site do Vasco.Michel, capitão da equipe, também falou sobre a expectativa para o começo da temporada. Ele relembrou a chegada ao Cruz-Maltino, classificou o projeto como "sério" e elogiou a condução do mesmo por parte da direção e comissão técnica. De acordo com o jogador, o Vasco entra em qualquer competição para ser campeão.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
– É um prazer enorme retornar as minhas origens, cheguei ao Vasco em 1997 e fiz minha base aqui. Pude participar da Liga Nacional de 2005 e de 2009 e acho que, além de torcedor do Vasco, é um prazer enorme vestir essa camisa. O projeto é sério e está sendo muito bem conduzido pela atual direção e comissão - disse Michel, que ainda completou.
- A expectativa que a torcida tiver, pode ter certeza que será recompensada com muita luta dentro de quadra, com garra e determinação porque a intenção é de chegar nas finais. O Vasco é um clube enorme e qualquer competição que entre, é para ser campeão - concluiu.
> Veja a tabela da Série B
O primeiro compromisso da equipe sub-20 do Vasco acontece já nesta quarta-feira, em um amistoso contra a Portuguesa, às 18h30, no Ginásio de São Januário. O jogo servirá como preparação para a primeira rodada do Campeonato Carioca, que acontece no dia 10 de julho, contra a Portuguesa.
O time profissional, por sua vez, estreia apenas no próximo domingo, às 10h15, contra o Fonseca, no Complexo Miécimo da Silva, em Campo Grande. Abaixo, veja as tabelas completas:CAMPEONATO CARIOCA ADULTO
1ª Rodada26/06 – 10h15 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Fonseca
2ª Rodada17/07 – 10h15 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Arpão
3ª Rodada07/08 – 11h30 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Portuguesa
4ª Rodada14/08 – 09h – Miécimo da SilvaVasco/RU x Grajaú/Celso
5ª Rodada21/08 – 09h – Miécimo da SilvaVasco/RU x Rio São Paulo
6ª Rodada18/09 – 09h – Miécimo da SilvaVasco/RU x Afase
7ª Rodada25/09 – 10h15 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Olaria
8ª Rodada09/10 – 15h15 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Canto do Rio
9ª Rodada23/10 – 11h30 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Magé Futsal
10ª Rodada30/10 – 11h30 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Itaguaí
11ª Rodada13/11 – 9h00 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Caxiense
CAMPEONATO CARIOCA SUB-20
1ª Rodada10/07 – 12h45 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Portuguesa
2ª Rodada17/07 – 12h45 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Olaria
3ª Rodada07/08 – 14h – Miécimo da SilvaVasco/RU x Pedro do Rio
4ª Rodada28/08 – 09h – Miécimo da SilvaVasco/RU x Afase
5ª Rodada18/09 – 12h45 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Itaguaí
6ª Rodada02/10 – 12h45 – Miécimo da SilvaVasco/RU x Lagoa

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