Vasco anuncia peneira para time de Free Fire; seleção será feita em quatro torneios

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou as inscrições para a peneira de mais uma modalidade de E-Sports. Em parceria com a Black Dragons, o Cruz-Maltino irá selecionar seu squad de Free Fire, jogo mais baixado no mundo em 2020. A iniciativa será feita em quatro etapas de diferentes categorias. As melhores equipes assinarão contrato com o clube. A peneira será realizada inicialmente nas categorias Solo, Squad Masculino e Feminino. Das competições preliminares, as quatro melhores equipes de cada categoria irão para o Torneio Final, em que os primeiros colocados receberão R$700, e os segundos, R$300.