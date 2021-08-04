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Vasco anuncia peneira para time de Free Fire; seleção será feita em quatro torneios

Clube abriu as inscrições a partir desta quarta-feira; etapas da peneira contam com premiações em dinheiro e possibilidade de efetivação...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 13:14

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:14

Crédito: Vasco anunciou peneira para montar primeiro time de Free Fire do clube (Reprodução/@VascodaGama
Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou as inscrições para a peneira de mais uma modalidade de E-Sports. Em parceria com a Black Dragons, o Cruz-Maltino irá selecionar seu squad de Free Fire, jogo mais baixado no mundo em 2020. A iniciativa será feita em quatro etapas de diferentes categorias. As melhores equipes assinarão contrato com o clube. A peneira será realizada inicialmente nas categorias Solo, Squad Masculino e Feminino. Das competições preliminares, as quatro melhores equipes de cada categoria irão para o Torneio Final, em que os primeiros colocados receberão R$700, e os segundos, R$300.
> Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do BrasilEntre os 12 finalistas, a equipe que terminar em primeiro recebe o prêmio de R$1000 e assina contrato de três meses com o Vasco eSports. Caso a equipe vencedora seja masculina, o squad feminino mais bem colocado também assina com o clube, assim como o contrário.

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