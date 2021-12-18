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Vasco anuncia mais dois reforços para o setor defensivo; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

Depois de acertar as vindas de Thiago Rodrigues e do volante Yuri, que pertenciam ao CSA, Cruz-Maltino acertou as contratações do zagueiro Luís Cangá e do lateral-esquerdo Edimar...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 13:58

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 13:58

O vaivém do Vasco esquentou de vez. Neste sábado, o clube anunciou oficialmente mais dois reforços: o zagueiro equatoriano Luís Cangá e o experiente lateral-esquerdo Edimar. O primeiro defendeu as cores do Delfín na última Copa Libertadores, enquanto o segundo atuou no RB Bragantino nas últimas três temporadas.+ Renovação de Gatito emperra, Paulo Fonseca distante do Flamengo, Fluminense sonda Elkeson… A manhã do Mercado!
CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou, neste sábado, as contratações do zagueiro equatoriano Luís Cangá, ex-Delfín (EQU) e do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino. Já havia acertado com o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri, ambos ex-CSA. Além deles, o Gigante da Colina também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
JOGADORES NA MIRADiego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo do Vasco para a próxima temporada. O clube tem como alvos o zagueiro do Cuiabá Anderson Conceição e o atacante Caio Dantas. Além disso, o Cruz-Maltino deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
QUEM SAIU A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
QUEM PODE SAIRQuem está perto de deixar o Vasco é o zagueiro Ricardo Graça. A negociação para a venda dele para o Júbilo Iwata, do Japão, está encaminhada. Há também jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.
TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Yuri, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca
Crédito: EdimarfoioquartoreforçoanunciadopeloVascoparaapróximatemporada(Divulgação

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