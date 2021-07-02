Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco anuncia início ao leilão de camisas em homenagem à causa LGBTQIA+

Toda a verba arrecadada com o leilão será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 14:28
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
Na tarde desta sexta-feira, o Vasco anunciou que deu início ao leilão das camisas em homenagem à causa LGBTQIA+, usadas na partida contra o Brusque, válida pela sétima rodada da Série B do Brasileirão. O leilão está sendo realizado com dez camisas e todas elas estão autografadas pelos respectivos donos.
O clube ainda informou que toda a verba arrecadada com o leilão na plataforma especializada "Play for a Cause" será destinada à instituição "Casa Nem". Este é um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
> Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais> Confira a tabela da Série B
VEJA A NOTA PUBLICADA PELO VASCO
Em parceria com a Play for a Cause, o Vasco da Gama deu início nesta sexta-feira (02/07) ao leilão das camisas em homenagem à causa LGBTQIA+, que foram preparadas para utilização na partida contra o Brusque (SC). O jogo foi disputado no final de semana passado e terminou com triunfo do Gigante da Colina por 2 a 1, em noite foi marcada por uma série de ações em conscientização ao respeito e inclusão do público LGBTQIA+.
O lançamento de uma camisa voltada para a causa marca uma iniciativa inédita, com o Vasco da Gama sendo o primeiro clube de futebol do Brasil a criar um uniforme voltado dessa temática. O leilão está sendo realizado com 10 camisas, todas elas autografadas por seus respectivos donos, incluindo as de Léo Matos e Germán Cano, autores dos gols da importante vitória do Gigante da Colina.
Toda a verba arrecadada com o leilão na plataforma especializada Play for a Cause será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
Participe do leilão acessando o link abaixo!
https://foracause.com.br/vasco/

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados