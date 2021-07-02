Vasco anuncia início ao leilão de camisas em homenagem à causa LGBTQIA+

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Na tarde desta sexta-feira, o Vasco anunciou que deu início ao leilão das camisas em homenagem à causa LGBTQIA+, usadas na partida contra o Brusque, válida pela sétima rodada da Série B do Brasileirão. O leilão está sendo realizado com dez camisas e todas elas estão autografadas pelos respectivos donos.

O clube ainda informou que toda a verba arrecadada com o leilão na plataforma especializada "Play for a Cause" será destinada à instituição "Casa Nem". Este é um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

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Em parceria com a Play for a Cause, o Vasco da Gama deu início nesta sexta-feira (02/07) ao leilão das camisas em homenagem à causa LGBTQIA+, que foram preparadas para utilização na partida contra o Brusque (SC). O jogo foi disputado no final de semana passado e terminou com triunfo do Gigante da Colina por 2 a 1, em noite foi marcada por uma série de ações em conscientização ao respeito e inclusão do público LGBTQIA+.

O lançamento de uma camisa voltada para a causa marca uma iniciativa inédita, com o Vasco da Gama sendo o primeiro clube de futebol do Brasil a criar um uniforme voltado dessa temática. O leilão está sendo realizado com 10 camisas, todas elas autografadas por seus respectivos donos, incluindo as de Léo Matos e Germán Cano, autores dos gols da importante vitória do Gigante da Colina.

Toda a verba arrecadada com o leilão na plataforma especializada Play for a Cause será destinada à instituição Casa Nem, um centro de acolhimento que abriga pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

Participe do leilão acessando o link abaixo!