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futebol

Vasco anuncia dois reforços para o sub-20

Emerson Urso chega por empréstimo do São Caetano, com opção de compra, enquanto Lucas Peres vem em definitivo...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 12:14

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 12:14

Crédito: Divulgação/Vasco
Na última terça-feira, o Departamento de Futebol de Base do Vasco firmou contrato com o atacante Emerson “Urso” e com o zagueiro Lucas Peres para o time sub-20. O atacante chega por empréstimo - com opção de compra - do São Caetano até o fim de 2022, enquanto o defensor vem em definitivo, com contrato até 30 de abril de 2022.> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo VascoCONFIRA A NOTA DO VASCO
"O Departamento de Futebol de Base do Club de Regatas Vasco da Gama segue trabalhando forte no processo de valorização e renovação dos jovens talentos do Cruzmaltino. Nesta terça-feira (18/05), o Gigante da Colina acertou com dois reforços para a equipe Sub-20, trata-se do atacante Emerson “Urso” e do zagueiro Lucas Peres.
Emerson Urso, que está no último ano do Sub-20, vem por empréstimo junto ao São Caetano. O contrato vai até 31 de janeiro de 2022. Já Lucas Peres, nascido em 2002, vem em definitivo, com contrato até 30 de abril de 2022. O último clube do atleta foi a Ponte Preta".

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