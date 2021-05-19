Vasco anuncia dois reforços para o sub-20

Crédito: Divulgação/Vasco

Na última terça-feira, o Departamento de Futebol de Base do Vasco firmou contrato com o atacante Emerson “Urso” e com o zagueiro Lucas Peres para o time sub-20. O atacante chega por empréstimo - com opção de compra - do São Caetano até o fim de 2022, enquanto o defensor vem em definitivo, com contrato até 30 de abril de 2022.> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo VascoCONFIRA A NOTA DO VASCO

"O Departamento de Futebol de Base do Club de Regatas Vasco da Gama segue trabalhando forte no processo de valorização e renovação dos jovens talentos do Cruzmaltino. Nesta terça-feira (18/05), o Gigante da Colina acertou com dois reforços para a equipe Sub-20, trata-se do atacante Emerson “Urso” e do zagueiro Lucas Peres.