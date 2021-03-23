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Vasco anuncia a rescisão do contrato de Martín Benítez; clube divulga acordo financeiro com o São Paulo

Decisão aconteceu em comum acordo entre todas as partes, inclusive o Independiente (ARG), que detém os direitos federativos do atleta. Argentino irá assinar com o São Paulo...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:55
Crédito: Martín Benítez disputou 33 partidas com a camisa do Vasco e marcou 3 gols (Rafael Ribeiro/Vasco
Agora é oficial! O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira a rescisão de contrato do argentino Martín Benítez. A decisão aconteceu em comum acordo entre todas as partes, inclusive o Independiente, da Argentina, que detém os direitos federativos do atleta. Com isso, o meio-campista deixará o clube de São Januário e irá assinar com o São Paulo.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Neste sentido, o Cruz-Maltino irá receber uma compensação financeira do atleta e manterá um percentual para futura venda. Além disso, o Vasco terá um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo.
Na transação com o São Paulo, o Vasco sondou o atacante Paulinho Bóia, mas o jogador optou por seguir no clube paulista. Com isso, caso nenhum outro atleta seja envolvido na negociação, o Tricolor Paulista terá que devolver o crédito em dinheiro.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Com a camisa do Gigante da Colina, Martín Benítez disputou 33 partidas e marcou três gols. Ao longo de sua passagem, ele conquistou o carinho da torcida e ao lado do compatriota Germán Cano foi um dos poucos que se salvou na campanha que sacramentou o rebaixamento do Vasco no Brasileirão 2020.
Confira a nota oficial do Vasco da Gama
O Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira (23/03) a negociação envolvendo o meio-campista Martín Benítez. Em comum acordo entre todas as partes, incluindo o Independiente (ARG), clube detentor do seus direitos federativos , o jogador deixará São Januário com destino ao São Paulo.
Por se tratar da rescisão de um contrato vigente, o Gigante da Colina receberá uma compensação financeira do atleta e manterá um percentual para futura venda. O Vasco terá também um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo. Caso nenhum atleta seja envolvido, o Tricolor Paulista terá que devolver esse crédito em dinheiro.
Contratado no primeiro semestre de 2020, Martín Benitez disputou 33 partidas e marcou três gols com a camisa cruzmaltina. O Vasco da Gama agradece toda dedicação e empenho do atleta no período que permaneceu no Clube, e o deseja sorte em seu novo desafio.

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