Vasco anuncia a contratação do lateral-direito Weverton, emprestado pelo RB Bragantino

O Vasco anunciou o seu nono reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-direito Weverton, que pertence ao Red Bull Bragantino, e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada. Aos 22 anos, o jogador foi revelado nas categorias de base do Santa Cruz (AL) e defendia as cores do Massa Bruta nas últimas temporadas. O atleta chega para disputar a posição com o experiente Léo Matos, que segue no elenco do técnico Zé Ricardo para a nova temporada. Cayo Tenório, outro jogador da posição, deixou o clube e foi emprestado para o Azuriz-PR até o fim o ano. Weverton ganhou destaque quando chegou ao Cruzeiro e foi convocado para participar de treinamentos da seleção brasileira.
Confira a nota publicada pelo site oficial do Vasco:
Natural de Maceió, Weverton atuou pela categoria sub-17 do Santa Cruz (AL) antes de ser emprestado ao Internacional. Na equipe colorada, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, em que o Colorado foi semifinalista. Sem acerto para permanecer no Inter, Weverton chegou a ir fazer testes no PSV, da Holanda, mas acabou acertando com o Figueirense. No time catarinense, o lateral disputou a Copinha de 2019 e chegou até as quartas de final. O jogador também foi relacionado para equipe profissional.
Em março de 2019, Weverton foi contratado para a equipe sub-20 do Cruzeiro. O atleta foi um dos destaques da equipe na Copa do Brasil Sub-20, em que a Raposa foi vice-campeã ao perder a decisão para o Palmeiras. O bom desempenho na equipe cruzeirense rendeu uma convocação para participar dos treinos das seleção brasileira. Passou a ser relacionado para jogos do time principal do Cruzeiro na temporada de 2019.
Em fevereiro de 2020, após ser utilizado em alguns pela equipe profissional da Raposa, Weverton se transferiu para o RB Bragantino, onde disputou as duas últimas temporadas e fez parte do grupo que foi vice-campeão da Conmebol Sul-Americana e classificou o Massa Bruta para a Libertadores.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Weverton Guilherme da Silva SouzaApelido: WevertonData de nascimento: 15/06/1999 (22 anos)Local de nascimento: Maceió (AL)Altura: 1,81mPosição: Lateral DireitoClubes: Santa Cruz (AL), Internacional, Figueirense, Cruzeiro, RB Bragantino e VASCO DA GAMA