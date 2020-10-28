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futebol

Vasco anuncia a contratação do atacante Gustavo Torres

Colombiano chega a São Januário por empréstimo até o fim de 2021 junto ao Atlético Nacional (COL). O lateral-direito Léo Matos já havia sido anunciado na última terça-feira...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 19:25
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Agora é oficial. O Vasco anunciou a contratação do atacante Gustavo Torres, por empréstimo junto ao Atlético Nacional (COL), até o fim do ano que vem. O atacante colombiano tem 24 anos e já foi aprovado nos exames médicos.A negociação já tem pouco mais de uma semana. Para o setor ofensivo, o Cruz-Maltino ainda deve receber um meia - a negociação por Patrick, do Grêmio, se arrasta.
Na última terça-feira, outro jogador foi anunciado pelo clube de São Januário. O lateral-direito Léo Matos deixou o futebol grego para reforçar o Vasco.

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