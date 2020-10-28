Vasco anuncia a contratação do atacante Gustavo Torres

Agora é oficial. O Vasco anunciou a contratação do atacante Gustavo Torres, por empréstimo junto ao Atlético Nacional (COL), até o fim do ano que vem. O atacante colombiano tem 24 anos e já foi aprovado nos exames médicos.A negociação já tem pouco mais de uma semana. Para o setor ofensivo, o Cruz-Maltino ainda deve receber um meia - a negociação por Patrick, do Grêmio, se arrasta.