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Vasco afirma que Bepe suspendeu a venda de ingressos, no Maracanã, para a torcida cruz-maltina

Em nota, clube de São Januário diz estar pedindo oficialmente a retomada das vendas presenciais no Maior do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 23:13

Publicado em 17 de Março de 2022 às 23:13

A venda de ingressos para os jogos entre Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca sofreu um novo contratempo. Após as dificuldades para o jogo de ida, com mando do Vasco, a previsão de novos problemas, antecipada pelo LANCE!, foi confirmada pelo próprio Cruz-Maltino. Na noite desta quinta-feira, o clube divulgou ter sido surpreendido com a suspensão das vendas dos ingressos para o setor Sul do Maracanã, para a partida deste domingo. De acordo com a nota, a decisão de interromper tais vendas foi do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE).Confira a nota:
"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi surpreendido no fim da tarde desta quinta-feira pela determinação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) de suspender a venda de ingressos para o setor Sul do Maracanã nas bilheterias do estádio para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, a ser disputado nesse domingo. O setor Sul do Maracanã é reservado para a torcida do Vasco.
O clube não concorda com a decisão, que claramente prejudica e dificulta a presença de sua torcida no clássico. O Vasco da Gama informa que está oficiando o BEPE e a FFERJ questionando a decisão e solicitando que a venda de ingressos para o setor Sul do Maracanã volte a ser realizada nas bilheterias do estádio.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
No momento, a venda de ingressos destinados à torcida vascaína, no setor Sul do Maracanã, segue normalmente on-line (sem desconto para sócios-torcedores do Vasco), nas bilheterias de São Januário e em lojas Gigante da Colina. Todas as informações sobre a compra de ingressos para a torcida vascaína podem ser obtidas clicando aqui."
Crédito: TorcidadoVascoapoiouotimedoinícioaofimdapartidacontraoFlamengodaúltimaquarta(Foto:FelippeRocha

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