Vasco acerta a contratação do atacante Jordan, ex-Ceará, para o Sub-20 até janeiro de 2024

Após encerrar a temporada, a equipe sub-20 do Vasco disputará a Copa São Paulo de futebol júnior, que terá início em janeiro de 2022. Para isso, a direção do clube acertou mais uma contratação visando reforçar a equipe. Trata-se do atacante Jordan, que vem com contrato definitivo até janeiro de 2024.Vale destacar que o atleta tem passagem pelo Ceará e estará à disposição do técnico Igor Guerra para a disputa da competição mais famosa da categoria. Após um ano de hiato em virtude da pandemia global de Covid-19, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, confirmou a realização entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2022.
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Além do atacante, o Cruz-Maltino já anunciou dois reforços para o time Sub-20 visando a Copinha: o lateral-direito Wesley e o lateral-esquerdo Matheus Maycon.
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Na temporada, o time caiu nas semifinais do Campeonato Carioca ao ser derrotado pelo Fluminense. No Brasileirão, a eliminação aconteceu em mais um clássico, dessa vez diante do Flamengo. Com a chegada de Igor Guerra, o time subiu de produção, mas ficou com o vice da Copa Rio OPG, ao ser derrotado pelo Botafogo.