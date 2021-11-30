Vasco acerta a contratação do atacante Jordan, ex-Ceará, para o Sub-20 até janeiro de 2024

Após encerrar a temporada, a equipe sub-20 do Vasco disputará a Copa São Paulo de futebol júnior, que terá início em janeiro de 2022. Para isso, a direção do clube acertou mais uma contratação visando reforçar a equipe. Trata-se do atacante Jordan, que vem com contrato definitivo até janeiro de 2024.Vale destacar que o atleta tem passagem pelo Ceará e estará à disposição do técnico Igor Guerra para a disputa da competição mais famosa da categoria. Após um ano de hiato em virtude da pandemia global de Covid-19, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, confirmou a realização entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2022.